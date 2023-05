‘O sole mio sta ‘n fronte a 3. Pasta Garofalo festeggia il terzo scudetto del Napoli con ENNE, l’esclusivo formato da veri campioni.

‘O sole mio sta ‘n fronte a 3.

Sulle note di una delle canzoni napoletane più famose al mondo, abbinata a un pizzico di ironia, Pasta Garofalo ha presentato oggi nell’ambito della conferenza stampa presso lo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli: ENNE, il nuovo formato di pasta che celebra la conquista del terzo scudetto del Napoli.

Official partner della squadra di calcio del Napoli dal 2010 e sceso in campo anche per il campionato 2022/23, il brand ha scelto di festeggiare i campioni d’Italia con l’esclusivo e inimitabile formato di pasta che richiama il logo della squadra azzurra, un pallone da calcio con all’interno la sagoma della lettera N, e segna goal a ogni ricetta.

Anche a tavola, la vittoria ha un sapore speciale. E tra un dribling in cucina e un affondo ai fornelli, lo storico pastificio di Gragnano invita i fan del Napoli a preparare una gustosa ricetta con ENNE, abbinandola a un ingrediente preferito o che ricorda la squadra del cuore, il Napoli, e a scattare una foto da pubblicare sul proprio profilo Instagram, senza dimenticare di taggare gli amici tifosi e @pastagarofaloit.

Da vero bomber sale sul podio anche il packaging in limited edition: un ulteriore omaggio di Pasta Garofalo al Napoli che vede i colori della squadra, bianco e azzurro, avvolgere la confezione e l’immagine dello scudetto trionfare on top.

A scaffale a partire da maggio, ENNE è disponibile sull’e-shop Garofalo e nei punti vendita della GDO fino a esaurimento scorte.

Nel corso della presentazione, il golazo di Pierluigi Pardo – giornalista, conduttore televisivo e commentatore sportivo – ha sorpreso gli ospiti con un calcio a effetto, una divertente telecronaca di ricette di pasta rigorosamente preparate con ENNE… e la vittoria è assicurata!

Rovesciata finale ed ENNE sarà protagonista anche di quattro video-ricette realizzate in collaborazione con Al.Ta Cucina e pubblicate sul canale You Tube di Garofalo e sui profili Instagram e Facebook del brand.