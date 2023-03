OKNapoli, un solo biglietto per visitare straordinari Musei di Napoli e dintorni da utilizzare anche nel corso di un anno.

Sarà presentato domani, alla Borsa Mediterranea del Turismo OKNapoli, il biglietto che consente di visitare da 4 a 8 siti museali di enorme rilevanza scientifica e culturale in 6 o 12 mesi con un unico acquisto. Ideati dalla piattaforma okticket e distribuito da Worldwide Reps Italia, i carnet offrono ai visitatori soluzioni a prezzo ridotto e la possibilità di decidere le visite anche nell’arco di un anno e riservano interessanti commissioni all’intera filiera del turismo.

La presentazione si terrà domani, giovedì 16 marzo, alle 10, nella sala Tirreno, Padiglione 6 della Mostra d’Oltremare a cura di Overall media e Worldwide Reps. Interverranno i direttori degli 8 Musei coinvolti nel progetto OKNapoli: Galleria Borbonica, Musa Reggia di Portici, Aquarium di Napoli e Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Museo del Tesoro di San Gennaro, Museo Filangieri Napoli, Pio Monte della Misericordia e San Domenico Maggiore.

“Vedi Napoli e poi… torna” grazie a OKNAPOLI 8, che dura un anno dalla data di acquisto. Ma anche “Vedi Napoli e poi… resta”, grazie a OKNAPOLI 4 che vale per 6 mesi. Recitano così le promozioni dei due carnet acquistabili online su oknapoli.com a prezzo scontato, ideali per visitare 4 oppure 8 meravigliosi siti museali, culturali e scientifici in tutta tranquillità, cadenzando le visite come più aggrada risparmiando sul prezzo rispetto agli acquisti singoli.

Okticket è anche un’ottima idea regalo. Costerà solo 36 euro prenotare gli ingressi al Museo del Tesoro di San Gennaro, al Pio Monte della Misericordia, in Galleria Borbonica e all’Acquario. E solo 62 euro acquistare oKNapoli 8 che comprende anche il Museo Civico Filangieri, il complesso della Basilica di San Domenico Maggiore, la Reggia di Portici con la mostra ‘Materia – sui legni di Ercolano che non bruciarono nel 79 d.C.” ed il Centro Tartarughe Marine.

I carnet si possono acquistare sul sito oknapoli.com e sulle pagine web ufficiali dei singoli siti museali.

Per informazione: reseller@okticket.it – 3472973492