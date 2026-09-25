Oktoberdays, il secondo weekend al Palapartenope

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Dopo i sold out di sabato e domenica scorsa, che hanno visto gli spazi del Complesso Palapartenope ospitare migliaia di giovani entusiasti per le serate piene di divertimento, musica, cibo, fiumi di birra e tradizioni bavaresi, questo lungo fine settimana, Oktoberdays replica con una novità speciale…

Se lo scorso weekend, infatti, è stato dato ampio spazio agli adulti, tra sedute di fitness, balli, canti, buon cibo e persino la “O’ Zapft is” ad opera di Stefano Ducceschi Console Onorario della Repubblica Federale di Germania e del Patron del Complesso Rino Manna, questo weekend nella fascia dalle ore 11 alle ore 16 ci saranno tante attività per bambini e famiglie con menù studiati ad hoc e dai prezzi contenuti, laboratori ed animazione.

Mentre mamma e papà si godranno le atmosfere bavaritane, i pargoli saranno impegnati in giochi, balli e canti sotto lo sguardo vigile degli animatori.

Nennella

Domenica in particolare ad ora di pranzo, Nennella lascerà il vicolo e salirà al Complesso Palapartenope, trasformando il PalaErdinger con show cooking, camerieri tra i tavoli e il suo modo di servire che l’ha resa un pezzo di Napoli, non mancherà poi la nostra musica con il Trattoria Nennella Show con Daniele Sorrentino e Matt Russo.

Dalle 18 però, si cambia musica…e fiumi di birra Erdinger accompagnati dal gustoso cibo di Puok Burger, Panonazzo, Zito 41, Cuzzitiello, Loop, Jhonny Take Ue’, Mr Pancake, Gay Odin e Crostiera torneranno a farla da padrone. Si canterà all’interno del PalaErdinger con un ricco programma: sabato 26 sul palco gli artisti emergenti di N’Arte, la band resident Keep Going e Patricialand con Andrew Groove, mentre domenica sarà la volta di Trattoria Nennella Show, N’Arte e la Pink Floyd cover band.

OktoberDays organizzata da KONG e BOOST Creative Studio, con il patrocinio del Comune di Napoli e del Consolato Onorario di Germania a Napoli, si afferma come l’unica festa bavaritana, dove la tradizione dell’Oktoberfest incontra la magia della cultura napoletana.

Quando: sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 11.00 alle 16.00 e dalle 18 alle 01.

Dove: Complesso Palapartenope, via Barbagallo 115, Napoli

Ingresso al complesso: gratuito

Formula mangia e bevi: 15 euro adulti, 10 euro bambini

Tavoli: prenotabili online su SLESH, oppure tavoli sharing liberi

L’evento è cashless, si paga con il bracciale SLESH