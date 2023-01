On line il nuovo portale turistico AdviceTourism

Nasce AdviceTourism: il Primo Portale Turistico Internazionale Senza Nessuna Commissione per l’Imprenditore!

www.advicetourism.com: una vera rivoluzione per i portali turistici mondiali.

“L’esigenza – dichiarano i fondatori Max & Max – deriva dalla concezione di far nascere un nuovo modo di vedere, di pensare e di fare business che ponga freno a una situazione commerciale e economica che è andata, secondo noi, oltre il giusto riconoscimento e l’equa mediazione.

Basta alle esose percentuali trattenute all’imprenditore. Le varie strutture coinvolte (alberghi, B&B, SPA, ristoranti, parchi divertimento, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche, campeggi, attività commerciali di vario genere, locali di svago in generale, pizzerie, centri commerciali, etc..) non dovranno versare nessuna percentuale, nessuna commissione è prevista nel nostro portale. Su AdviceTourism.com non dovranno mai farlo”.

Continuano i fondatori: “AdviceTourism.com è il primo portale turistico internazionale ad aver spezzato questa catena, questa dinamica e questo vincolo che vede l’imprenditore e l’host ormai ostaggio di complessi e onerosi meccanismi. AdviceTourism vuole far sì che la domanda e l’offerta si incontrino in un portale che faccia l’interesse di entrambi, quello del cliente/turista/viaggiatore e quello dell’imprenditore/host.

Nessuna commissione a carico dell’imprenditore infatti si tramuterà di certo in un miglior servizio e in tariffe più vantaggiose per il cliente: cerchi, valuti, scegli la struttura che più rispecchia le tue aspettative, prendi accordi direttamente con l’host/imprenditore e concludi il tuo affare.

Infine come start up, come nuovo modello di business turistico, abbiamo voluto fare un bel regalo agli addetti ai lavori: fino al 31 gennaio 2023 l’iscrizione per un intero anno, per ben 365 giorni, sarà completamente gratuita senza nessun vincolo di rinnovo!

Sarà sufficiente collegarsi a https://advicetourism.com/enter-your-business, inserire i dati dell’attività/struttura, le informazioni, le foto, la descrizione dei servizi offerti, etc. e sarai subito on line per 12 mesi, completamente gratis.

Con AdviceTourism.com siamo vicini alle tue esigenze.

Per questi motivi il nostro slogan, lo slogan di AdviceTourism, è Our Partners, Your Choice!”