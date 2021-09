‘OrtensiaWay – La notte delle Eccellenze’, ad Alvignano la prima edizione che valorizza territorio e competenze del casertano.

Venerdì 17 Settembre , alle ore 18.00 , ad Alvignano (Caserta), si inaugura la kermesse ‘OrtensiaWay – La notte delle eccellenze’, volta ad esaltare produttori enogastronomici e personaggi del casertano che hanno valorizzato il territorio attraverso le proprie competenze. Location esclusiva dell’evento, Villa Ortensia D’Avalos, storica dimora che dona lustro alle bellezze dell’alto casertano, creando con questo appuntamento, occasione di turismo ed interesse culturale.

La prima edizione della manifestazione nasce dal desiderio della famiglia Prezioso, proprietaria della Villa, di coinvolgere istituzioni e professionisti della filiera locale in un percorso di divulgazione e consapevolezza dell’unicità territoriale di Alvignano e dintorni, per scoprirne valori e tradizioni attraverso cibo ed arte. ‘Ortensiaway’ in sinergia di intenti con i Comuni di Alvignano, Alife, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Dragoni, Piana di Monteverna, Pietravairano e Ruviano, promuove la conoscenza di luoghi ricchi di risorse ambientali, professionali ed artistiche.

Con la partecipazione dei produttori locali ed il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Biologi ed ENPAB, Villa Ortensia D’Avalos ospiterà una presentazione di prodotti tipici ad impatto e chilometro zero, curata dall’esperta biologa nutrizionista, Dott.ssa Michelina Petrazzuoli, e dell’enologo Vincent Renzo. Seguirá cena di gala con percorso enogastronomico tematico e menù preparato dallo chef Fabio Riccio in collaborazione con Eden Banqueting, nel rispetto dei princìpi cardine della Dieta Mediterranea badando a gusto, benessere e salute.

Prevista nel corso della serata la premiazione all’eccellenza di artisti e personalità di spicco quali l’Imprenditore pizzaiolo Franco Pepe ed il Baritono Francesco Landolfi. Ospite d’onore il giornalista e conduttore Michele Mirabella.

Presenta la serata la giornalista Pina Stendardo. La Direzione artistica dell’evento è affidata al Maestro Daniele Zanfardino.

PROGRAMMA

Ore 18.00 Presentazione dei Prodotti Tipici e Premiazioni

Ore 19.00 Aperitivo

Ore 20.00 Cena di Gala

INGRESSO SU PRENOTAZIONE Info: +39 3299413145