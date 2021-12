PABBLO inaugura un nuovo store al Vomero e si prepara per Sanremo.

Lunedì 20 dicembre alle ore 16 inaugura un nuovo store a Napoli, nel cuore del Vomero della catena gastronomica dolciaria PABBLO WAFFLE & LOVE, nota per la produzione artigianale di waffle, bubble waffle, pancake, crepes e torte.

Un grande successo quello di PABBLO, che in due anni (pandemici) è riuscito a conquistare il pubblico campano, da prima con lo store a Castel Volturno in località Pinetamare (Sede principale aperta a gennaio 2019 in Viale dei Gladioli 24/25) e poi con la succursale di Lusciano (Viale della libertà 109) aperta quest’anno.

Ora a pochi giorni dal Natale i coniugi Paolo Luongo e Kristina Kalapun sono pronti per la grande inaugurazione della sede napoletana di Via kerbaker 92 con i loro waffle e i prodotti di completamento come cornetti, donuts, snack, bevande americane, maxi toast, ecc

Ma i loro sogni non si fermano qui, Paolo e la sua squadra hanno anche creato un carrettino Pabblo CART che si può portare per gli eventi in esterno come cerimonie, inaugurazioni, eventi, feste private, per avere sempre la giusta dose di dolcezza a portata di mano. E entro gennaio apriranno un nuovo negozio a Vico Monteleone (a piazza del Gesù nel cuore di Napoli) e subito dopo porteranno le loro prelibatezze direttamente nel cuore pulsante della musica italiana, a Sanremo.

Il maestro Stefano Serra (spa manager internazionale e direttore per molti anni dell’area benessere del festival) è stato ammaliato dai prodotti di PABBLO e dall’amore che viene utilizzato nella loro lavorazione, così ha deciso di portare questa eccellenza italiana, made in Naples, presso il Grand hotel Des Anglais di Sanremo nella luxury spa Somnia Aurea Spa.

Una spa da sogno dove artisti, giornalisti e personaggi dello spettacolo potranno trovare momenti di relax nelle sapienti mani degli operatori del Dream Massage® e gustare il benessere nei dolci campani realizzati al momento da Paolo Luongo e Kristina Kalapun.

Una combinazione perfetta quella che nascerà a Sanremo tra la dolcezza dei prodotti di PABBLO e i sogni del mondo del DREAM MASSAGE che sicuramente conquisterà Sanremo e tutti i suoi ospiti.