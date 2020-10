Palazzo Murrano – Maison Boutique. Un piccolo gioiello con vista su Marina d’Aequa a Vico Equense.

di Sara Esposito

A Palazzo Murrano – Maison Boutique l’ospitalità è un must, in un’atmosfera familiare e di totale relax, creata grazie alla guida del versatile Direttore Alfonso Buonocore, che “nonostante” l’evidente eleganza della struttura, riesce ad unire perfettamente il comfort dei più moderni servizi e la tradizionale ospitalità italiana anzi…napoletana. Per chiunque cerchi un soggiorno all’insegna di tranquillità, accoglienza e raffinatezza, Palazzo Murrano è il luogo ideale.

La struttura recentemente ristrutturata, risale agli inizi del XIX secolo e sorge a pochi metri dal mare in una delle più incantevoli insenature della Costiera Sorrentina, nella piazza principale dell’antico borgo di Marina di Aequa, a Seiano, frazione di Vico Equense.

Un luogo incantevole, dove architettura e natura narrano una storia popolata da eroi e marinai. Primo fra tutti, il valoroso condottiero di nome Murrano appunto, nativo di Aequa, che cadde in battaglia “in una grande selva e nel morire cercò i patri monti e gli ubertosi vigneti Aequani con la dolce Sorrento, allietata dal salubre Zefiro” …Oggi, Aequa è un prezioso borgo marinaro, porto principale di Vico Equense, punto d’incontro tra la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina, meta di moderni guerrieri e marinai, che desiderano rilassarsi e godere della naturale ospitalità del luogo.

Una volta entrati a Palazzo Murrano si scorge immediatamente la cura dei dettagli in ogni angolo, su uno sfondo bianco che illumina l’ambiente. Le 5 camere e le 3 suite tutte differenti l’una dall’altra portano i nomi dei luoghi più belli della Campania, costiera e isole e si dividono in: Suite Capri, Comfort Suite Positano, Junior Suite, Deluxe e Superior…

Dalla Suite Capri ubicata all’ultimo piano che accoglie l’ospite in un ambiente esclusivo e riservato, composta da camera da letto e area soggiorno arredate con gusto e sobrietà, impreziosite da un ampio terrazzo panoramico di 30 mq e da una sala da bagno dotata di un pratico angolo make up e spaziosa doccia (entrambi vista mare); alla “Amalfi” che come le altre camere superior, è arredata in stile minimal con i toni del mare su sfondo bianco e dispone di terrazzino privato sempre vista mare e di una spaziosa sala da bagno che comprende un’ampia doccia con cromoterapia…Ogni camera ha le sue peculiarità e fa sentire l’ospite coccolato e perfettamente a suo agio.

Percorrendo le scale verso l’alto, si giunge nella sala breakfast che ospita tavoli interni ed esterni e in cui è possibile gustare un buffet con proposte di salato e dolce di qualità, accolti da uno staff disponibile e cordiale. Circondati da una cornice curata e rilassante che “sa di casa”, nella sala è inoltre possibile ammirare il mare di Vico Equense da un caratteristico e inaspettato oblò…

Palazzo Murrano dispone anche di una sala benessere per trascorrere qualche ora di completo relax, in idromassaggio e soprattutto dello splendido “stabilimento balneare” Murrano Mare.

Murrano Mare è una piattaforma che si protrae per 100 metri in mare con due ampie scale motorizzate per la discesa a mare e una “piazza” a forma decagonale nella quale si trova il faro di segnalazione e da dove è possibile ammirare una vista mozzafiato.

Una volta saliti sulla piattaforma ci si trova letteralmente “in mezzo al mare”, come se si fosse a bordo di un lussuoso yacht, con la brezza marina che accarezza la pelle e il vento che scompiglia i capelli. Murrano Mare infatti, anche nelle più calde e afose giornate estive, proprio per il suo prolungarsi oltre la costa, beneficia di un ambiente naturalmente ventilato e perfetto per rilassarsi e godere appieno della bellezza della Baia d’Aequa su cui si sopraeleva elegantemente.

La clientela maggiore proviene da Napoli e Caserta, una volta provato il relax di Murrano Mare infatti è davvero difficile non tornare. Per tutta l’estate data la bellezza della struttura, la capienza massima è stata una costante e assoluta certezza: 140 postazioni in linea con le direttive della normativa anti covid e proseguirà con questi standard anche dopo l’emergenza sanitaria, per garantire ancor maggior tranquillità e privacy ai propri ospiti.

Una lunga passerella con una terrazza che sembra quasi voglia unirsi al mare, dove poter godere di sole, mare e tanto relax e dalla cui posizione privilegiata e unica, è possibile ammirare tramonti suggestivi sorseggiando un drink per un’esperienza unica nel suo genere. Il sole tramonta infatti proprio sull’isola d’Ischia, creando giochi di luce e colori assolutamente spettacolari.

Murrano Mare è uno spazio polifunzionale che offre vari servizi: Beach Club Solarium con Ristorante Mediterraneo a pranzo, Location per Aperitivi con menù ad hoc che al calar del sole fino alle 23.30, si trasforma in un Ristorante di Sushi Mediterraneo, una delle rare strutture ad offrire la possibilità di cenare, sempre su prenotazione, con sushi vista mare e infine…Cocktail Bar fino alle 2:00 AM con ingresso in base alla capienza e alle attuali norme anti-covid.

Murrano Mare è decisamente un plus per Palazzo Murrano…La location attiva da circa 3 anni è inoltre perfetta anche per eventi privati grazie alla possibilità di riservare la splendida pedana in esclusiva.

Una delle più belle strutture attualmente presenti nella Penisola Sorrentina: una vera e propria terrazza sospesa tra cielo e mare, abbracciata dal panorama unico del Golfo di Napoli.

A Palazzo Murrano e a Murrano Mare non c’è che dire: “…il mare addolcisce ogni pensiero e il relax è un piacere semplice”…

Video a cura di Loris Monzani :

Sito Web: http://www.palazzomurrano.com/