Pan di Stelle e Armando Testa risvegliano la magia del Natale con una mini fiaba animata.

Da sempre Natale è il periodo più magico dell’anno, e Pan di Stelle, sempre protagonista di un momento che scalda i cuori di tutti, ha pensato a un progetto che valorizzi l’emozione dell’attesa, dimostrando che può essere magica proprio come lo è credere in un sogno.

Il progetto parte con un Calendario dell’Avvento molto speciale, frutto della collaborazione tra il team Barilla e Trudi, e con un film ideato da Armando Testa: una mini fiaba animata, creata per presentarlo al grande pubblico e risvegliare anche quest’anno il sogno del Natale.

Vedremo infatti la mamma e la piccola renna Cometa che hanno in serbo una sorpresa: i due fratellini restano a bocca aperta alla vista del Calendario appeso alla parete, mentre un fascio luminoso della stella-luna filtra dalla finestra facendolo risplendere. Ogni tasca simboleggia un giorno pieno di sorprese: ognuno di noi potrà riempirle con tanti piccoli doni, tutti potranno infatti acquistare il Calendario dell’Avvento sulla piattaforma dedicatoate.it.

Come da tradizione natalizia Pan di Stelle, il film è illustrato e animato da Margherita Premuroso e prodotto da BRW Filmland. Il formato 15” sarà online sul digital a partire dal 24 ottobre 2022 e, oltre alla diffusione sui canali social, la pianificazione prevederà anche una campagna di influencer marketing.

Dopo il successo dello scorso anno che ha visto Pan di Stelle ai vertici della classifica della ricerca Kantar dedicata agli spot del Natale, il love brand torna a scaldarci il cuore aggiungendo un tocco ancora più magico: un arrangiamento speciale di “City of Star” -colonna sonora ufficiale della campagna “Sogna, è buonissimo”, cantata per la prima volta dalle voci dei bambini.

Oltre all’esclusivo Calendario dell’Avvento, Pan di Stelle presidia il momento del Natale con i Pack in edizione speciale natalizia, sempre ideati da Armando Testa, e con un concorso di Instant Win per vincere il set “Colazione da Sogno”, in partnership con Thun.

Agenzia: Armando Testa

Direzione Creativa: Monica Pirocca e Michela Sartorio

Team creativo: Giorgia Giuliano e Monica Barbalonga

Head of Strategy: Guglielmo Pezzino

Direttore Clienti: Benedetta Buzzoni

Account: Francesca Lo Sciuto

Illustrazioni e regia animazione: Margherita Premuroso

Casa di Produzione: BRW Filmland

Musica: City of Stars, La La Land – arrangiamento di OperaMusic