Pan di Stelle lancia il suo primo cono gelato: un nuovo sogno che si avvera, insieme ad Algida, Barilla e Armando Testa.

Che sapore ha un sogno che si avvera? La risposta non può che essere di Pan di Stelle, con il primo cono gelato che diventa finalmente realtà. Dopo il lancio della nuova campagna, partita a marzo con il film Manifesto “Sogna, è buonissimo”, Pan di Stelle torna a ricordarci il sapore dei sogni con una novità assoluta: un gelato biscotto e un cono gelato realizzati in partnership con Algida.

“Un desiderio, quello di un gelato nato dall’iconico biscotto a 11 stelle, che i consumatori negli anni hanno espresso molte volte, e che oggi siamo felici di aver realizzato insieme – raccontano Chiara Pisano, Marketing Director Pan di Stelle, e Giorgio Nicolai, Ice Cream Marketing Director di Unilever – e che oggi prende vita con un progetto di comunicazione integrato che coinvolgerà tv, digital, punti vendita e ooh. Oggi Pan di Stelle è un lovebrand in costante crescita, e la strategia di marca che stiamo costruendo insieme all’agenzia segna la via per essere sempre più sfidanti ed efficaci, sia nel consolidamento del territorio, sia con il supporto ai nuovi prodotti”.

Nel nuovo spot, firmato da Armando Testa e frutto di un lavoro in team tra l’agenzia e il marketing di Barilla e Unilever, la stella-luna che aveva illuminato il cielo di Firenze riflette la sua luce nell’acqua di Prato della Valle, a Padova, e “disegna” un desiderio pronto a concretizzarsi. Il risultato? Un top di biscotto Pan di Stelle che si appoggia su cremoso gelato alla panna con granella di biscotto, racchiuso da un croccante cono di cialda al cacao e con un segreto tutto da scoprire. “Mordi il biscotto, assapora la panna, scopri il cuore di cacao e nocciole”: il sogno di Pan di Stelle si fa più goloso che mai, e rivela una magia da gustare a occhi chiusi, magari in terrazzo con gli amici, durante una splendida serata estiva.

“Quest’anno con Pan di Stelle la primavera e l’estate avranno un sapore ancora più speciale, e la nuova campagna Sogna, è buonissimo è perfetta per raccontarlo”, dichiara il team di Armando Testa. “Lo spot aprirà le danze come primo spot Barilla del 2022 dedicato ai gelati, e siamo felici che siano le note di City of Stars, e la grande stella-luna, ad illuminare un lancio importante”.

Realizzato con la regia live di Matteo Sironi e la regia food di Ronald Koetzier, e prodotto da BRW Filmland, il nuovo spot, in formato 15”, è in TV dal 17 aprile 2022 e sul digital a partire dal 14 aprile.

Credits

Direzione Creativa: Michela Sartorio e Monica Pirocca

Direzione Clienti: Benedetta Buzzoni

Head of Strategy: Guglielmo Pezzino

Account Executive: Federica Drogo

Casa di Produzione: BRW Filmland

Post produzione: Edi

Regia live: Matteo Sironi

Regia food: Ronald Koetzier

Musica: City of Stars, arrangiamento di Opera Music