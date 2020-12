Pandelizia, la bontà natalizia creata dal pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero. Il dolce, a tiratura limitata, è un mix di panettone, pandoro e delizia al limone.

Un gustoso mix di sapori e tradizioni, impreziosito dal “re” della Penisola sorrentina: suà maestà il Limone. Si chiama Pandelizia e promette di far leccare i baffi anche a chi non ne ha, l’ultima creazione firmata dal pasticciere sorrentino delle celebrity Antonio Cafiero che, per la riapertura del suo locale di corso Italia, in programma per martedì 8 dicembre, ha pensato di realizzare una limited edition destinata a veri intenditori.

“Per cercare di addolcire e rendere più speciale questo Natale così particolare – spiega Antonio Cafiero – ho pensato a qualcosa di unico creato con prodotti a km 0, accuratamente selezionati. Uova freschissime, burro locale e naturalmente tanti limoni, sia verdi che gialli. Questo dolce mette insieme, senza stonare panettone, pandoro e delizia al limone. Per l’occasione – continua – ho rielaborato le ricette classiche dei primi due, inserendo il nostro prezioso limone di Sorrento utilizzato sia in infusione, che sotto forma di scorzette leggermente caramellate e anche grattugiato”. Il tutto farcito da squisita crema di limoni al cioccolato bianco, spalmata con abbondanza tra uno strato e l’altro e sulla superficie di questa specialità – prodotta in pochi esemplari numerati – del peso di oltre due chili, decorata con dettagli in cioccolato hand made.

“Con questo dolce – conclude Cafiero – vorrei anche rendere omaggio, nel mio piccolo, a Carmine Marzuillo, il maestro pasticciere di Sorrento, inventore della mitica Delizia al limone, che ci ha lasciati di recente”.

Pasticceria e gelateria Primavera

Corso Italia 142 – Sorrento – Napoli