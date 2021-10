“Pane, prosciutto e mozzarella”, il nuovo progetto sviluppo in franchising del gruppo Ciro Amodio ad HOST Milano dal 22-26 ottobre.

Ciro Amodio presenta ad HOST Milano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, il nuovo format “Pane, prosciutto e mozzarella”.

Dal 22 al 26 ottobre il brand leader in Campania per il network di piccole botteghe di prossimità all’insegna del “fresco quotidiano” sarà al Pad. 11P – Stand R31 R45 S36 S46 di Costa Group nell’ambito di una collaborazione ormai decennale e continuativa.

Con un corner di 10 metri quadrati, immaginato come una drogheria di eccellenza con scaffali in legno e piani in marmo, Ciro Amodio sarà presente con i suoi prodotti di punta: in primis i latticini fiore all’occhiello dell’azienda dal 1825, da cinque generazioni; un’ampia varietà di salumi di alta qualità provenienti dalla filiera Ciro Amodio; il pane fresco lavorato nel rispetto di regole precise di fermentazione, formatura e lievitazione realizzato con l’impiego di lievito madre e farine selezionate – bianca, mista, multi cereale e integrale.

Tre produzioni artigianali e di qualità di cui Ciro Amodio controlla l’intera filiera garantendo al consumatore finale qualità assoluta e certificata a prezzi che non hanno confronti.

<Host è una vetrina internazionale irrinunciabile per far conoscere agli operatori di settore le nostre eccellenze, nonché il format che da anni portiamo avanti con successo, quello delle piccole botteghe di vicinato, sotto casa, che ogni giorno offrono un’esperienza di spesa fresca e genuina, a prezzi competitivi. Ma la novità che presentiamo è un nuovo progetto di sviluppo in franchising: “Pane, prosciutto e mozzarella”, spin off del format tradizionale che prevede, oltre al retail anche la possibilità di consumare sul posto in maniera veloce e con gusto la più tradizionale merenda italiana>, anticipa Fausto Amodio Ceo del gruppo.

La mozzarella è quella di Bufala Campana Dop, il pane è il tradizionale pane cafone napoletano e il prosciutto è un selezionatissimo crudo di Parma e San Daniele: tre eccellenze di casa Ciro Amodio. “Pane, prosciutto e mozzarella” nasce per rispondere ad una domanda crescente di consumo fuori casa e di asporto: è una formula che recupera la tradizione ma con un approccio al passo con i nuovi riti ed esigenze di consumo.

Il Gruppo Ciro Amodio conta oggi 61 punti vendita in Campania di cui il 90% a Napoli centro e provincia, e il resto a Salerno, Caserta, Nocera, Cava dei Tirreni e Avellino. È un gruppo di imprese orgogliosamente a conduzione familiare da cinque generazioni, in continua evoluzione e con investimenti costanti nella direzione della qualità, della sostenibilità ambientale e nella cura del cliente.