Panettone Day, i 25 finalisti scelti da Iginio Massari.

Si è svolta lo scorso 17 giugno, presso la sede di CAST Alimenti a Brescia, la selezione dei pasticceri finalisti di Panettone Day 2021, il concorso nazionale di pasticceria riconosciuto per la sua autorevolezza e giunto ormai alla nona edizione, ideato dall’azienda Braims in partnership con Novacart e in collaborazione con Callebaut, Vitalfood, FB e grazie al prezioso supporto tecnico del team di CAST Alimenti, con l’obiettivo di promuovere il valore dell’artigianalità e la cultura del panettone in tutta Italia.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 175 professionisti provenienti dall’intera Penisola per un totale di 326 panettoni iscritti alla gara, con un’adesione da parte di pasticceri provenienti da tutte le regioni: tanta la voglia di mettersi in gioco per chi lavora in questo settore, con la volontà di dare uno slancio nuovo alla propria attività, grazie alle opportunità di comunicazione e visibilità che il concorso offre.

25 i finalisti che hanno conquistato la giuria di esperti guidata da Iginio Massari, grazie alla qualità delle loro creazioni per le diverse categorie in gara: 15 panettoni tradizionali, 5 creativi e 5 con cioccolato Ruby, categoria premiata in collaborazione con Callebaut.

In occasione del lancio dell’edizione 2021 del Concorso, il Maestro Massari ha voluto ribadire le opportunità di visibilità offerte del contest Panettone Day e veicolare un messaggio a tutti pasticceri sull’importanza di non smettere mai di mettersi in discussione per poter migliorare nel proprio lavoro.

“Fare il panettone è una sfida e partecipare a Panettone Day significa accettarla, mettersi in gioco” spiega Iginio Massari. “Questo è l’unico concorso italiano che permette di confrontarsi con un numero così alto di artigiani da tutta Italia: questo è importante perché significa imparare a misurarsi con gli altri e provare a superare i propri limiti. Inoltre il vincitore non è uno, ma tutti i 25 pasticceri che arriveranno in finale e avranno la possibilità di vendere il proprio panettone per un mese nel Temporary Store Panettone Day nel cuore di Milano.”

I vincitori di quest’edizione saranno proclamati durante la finale che si svolgerà il 14 settembre presso l’esclusiva Sala Mengoni del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e potrà essere seguita in live streaming sui canali social di Panettone Day. Qui ogni lievitato sarà degustato, sempre in totale anonimato, da una prestigiosa giuria, della quale, oltre al Presidente di Giuria Iginio Massari, fanno parte lo chef stellato Carlo Cracco, Marco Pedron, Head Pastry Chef del Ristorante Cracco e nuova stella emergente della Pasticceria Italiana ed il vincitore dell’edizione 2020 di Panettone Day, Gianluca Prete.

Dal 4 al 31 ottobre, i 25 panettoni dei finalisti saranno in vendita all’interno del nuovo spazio dedicato a questa icona della pasticceria, un Temporary Store situato in Corso Garibaldi (angolo Via Palermo 21), che offrirà ai pasticceri un’esclusiva vetrina in pieno centro a Milano, nonché al pubblico milanese che da sempre apprezza questo dolce unico, il preludio di quelle che saranno le dolcezze delle prossime festività.

Finalisti per la categoria “Miglior panettone tradizionale” 2021

Giacomo Palma, Estro e Dolcezze, Tricase LE

Roberto De Martino, L’ Orangeria, Bergamo BG

Alessio Rannisi, La Siciliana, Milano MI

Luigi Tramonte, Pasticceria Roxy, Martignano LE

Pasquale D’Avanzo, La Bottega del Dolce, Cicciano NA

Lorenza Rizzi, Il Giardino del Pane, San Felice Circeo LT

Adriano Anastasio, Pasticceria Adriano, Seriate BG

Walter Bartolini, Pan Brioches, Villanova di Colli al Metauro PU

Federico Perrone, Giuri’ss, Salice Salentino LE

Gennaro Cavallaccio, Panificio Cavallaccio, Trentola Ducenta CE

Barbara Veronica Braghero, Storie di un Chicco di Grano, Fiumefreddo di Catania CT

Francesco Cantarella, Caffè Scandura, Biancavilla CT

Francesco Paolella, Bar Big Dolciaria, Telese Terme BN

Antonio Cinque, Panificio 5, Vico Equense NA

Marco Serlini, Pasticceria Serlini, Gussago MI

Finalisti per la categoria “Miglior Panettone Creativo Dolce” 2021

Antonio Giannotti, Perrotta Gigliola, Montella AV

Nazareno Fontana, Ristorante il Caminetto, Terracina LT

Emanuele Dessena, Latte e Miele, Olbia OT

Domenico Napoleone, Pasticceria Napoleone, Rieti RI

Francesco Lucarelli, Zucchero&Cannella, Monopoli BA

Finalisti per la categoria “Miglior Panettone al cioccolato Ruby” 2021

Alberto Magistrali, Pasticceria Manzoni, Cavaria con Premezzo VA

Alessandro Luccero, Dolce Stil Novo, Cassino FR

Alberto Panarari, Pasticceria Panarari, Treviglio BG

Pasquale Barbato, Pasticceria Barbato, Solofra AV

Raffaele Romano, Gran Caffè Fratelli Romano, Solofra AV