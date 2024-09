Panino Perfetto al Parco Sorgenti Ferrarelle e alla Pignasecca

- pubblicità -

Dal Parco delle Sorgenti di Riardo fino all’imbottigliamento. È l’acqua la filiera della nuova puntata del “Panino Perfetto”, il viaggio di Vittorio Gucci su Food Network (canale 33) per raccontare l’Italia attraverso le eccellenze agroalimentari e le storie nascoste dei territori, al grido di “Io mangio tutto tra due fette di pane”.

Nella tappa in Campania, in onda il 24 settembre alle ore 22, il musical-chef accompagnato dalla figlia Sofia Plescia, farà visita allo stabilimento Ferrarelle a Riardo in provincia di Caserta, dove assaggeranno la minerale effervescente direttamente dal pozzo che pesca a 50 metri di profondità. Ad accompagnarli il General Manager dell’azienda Marco Pesaresi.

Durante la puntata andranno a trovare gli altri ingredienti – come lo storico formaggio cunzato e il friariello acquistato nel mercato della Pignasecca a Napoli insieme ai Casa Surace – con il quale due paninoteche del posto si sfideranno per scoprire chi riuscirà a realizzare il panino perfetto. Vittorio valuterà assemblaggio, golosità e territorialità. «Ma non dovrà mancare un po’ di sana e pura ignoranza». Mentre Sofia deciderà qual è il più social, il più bello.

Dopo il grande successo della prima stagione, il viaggio quest’anno partito da Varese tocca l’Emilia Romagna, Milano, Brescia, Como, passando per Roma e Firenze. «Mostreremo l’Italia, il paese più bello e più buono del mondo».

Ogni episodio, scritto dallo stesso vittorio con Raffaele Skizzo Bruscella con la regia di Fabio Villoresi e prodotto da Addictive Ideas, andrà in onda il martedì dalle ore 22 sul canale 33 di Warner Bros. Discovery per poi essere disponibile su Discovery+.

Sarà possibile seguire il viaggio con “Il Panino Perfetto” su Instagram e Facebook.