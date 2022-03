Parco di Gaiola alla Bitus di Pompei.

Dal 31 marzo al 3 aprile prossimi il Parco Sommerso di Gaiola sarà alla BITUS, la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico presso l’Ex Real Polverificio Borbonico del Parco Archeologico di Pompei.

Presso lo stand del Parco Sommerso di Gaiola sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulle visite guidate, i laboratori tematici ed attività didattiche attive presso l’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola e l’attiguo Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon.

In aggiunta, i docenti e tutti gli interessati potranno approfondire la conoscenza sulle proposte didattiche attive partecipando alla conferenza che si terrà sabato 2 aprile a partire dalle ore 15 presso la sala “Arena” della BITUS.

Inoltre, nelle mattinate di venerdì 1 e sabato 2 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, il Parco Sommerso di Gaiola organizzerà dei laboratori didattici gratuiti per le scuole in fiera. Ecco il programma dettagliato dei laboratori: Laboratorio sulla Biologia Marina (dai 5 anni in su): sarà possibile osservare al microscopio il microcosmo marino del MarMediterraneo e ascoltare gli approfondimenti scientifici offerti dagli esperti biologi del Centro di Ricerca è Divulgazione dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. Per scoprire la biologia marina del nostro mare. Giochi-didattici sull’eco sistema marino (dai 5 anni in su): tanti giochi didattici ed attività di edutainment sulla biologia marina, su flora e fauna del Mediterraneo e sulla tutela ambientale per imparare e riflettere, divertendosi. (ANSA).