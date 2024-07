Parco Regionale del Matese: debutta un Infopoint Turistico Itinerante, Navarra riparte dagli eventi

Un Infopoint Turistico Itinerante sarà collocato nei borghi del Matese in occasione degli eventi estivi che si terranno per tutta l’estate. Il debutto è avvenuto lo scorso fine settimana a Piedimonte Matese in occasione di “Illuminarti”, un evento che ha attirato, come sempre, un gran numero di visitatori nel paese pedemontano.

Agostino Navarra, nominato Presidente del Parco Regionale del Matese da meno di un mese, ha deciso di ripartire dal rilancio del territorio attraverso l’iniziativa dell’Infopoint Turistico Itinerante. “Sarà possibile richiedere l’installazione dell’Infopoint, gestito da due volontari, contattando direttamente il Parco,” ha annunciato Agostino Navarra. “Mi sono subito impegnato per cercare fondi e opportunità che mirino alla promozione del Matese. Con questa idea, apparentemente semplice ma molto efficace, vogliamo far conoscere le bellezze naturalistiche del nostro territorio e le realtà economiche attive sia nel settore primario che secondario. L’obiettivo principale è preservare la natura e sostenere le comunità locali, in attesa di un vero sviluppo che arriverà se ognuno farà la sua parte. Il Matese ha un patrimonio naturalistico e socio economico unico e dobbiamo tutelarlo e preservarlo è un nostro obbligo”.

Il Presidente Navarra ha chiare idee su come procedere, consapevole che per portare a vero sviluppo occorre una forte risposta in termini di turismo. Sta puntando su strategie mirate che possano preparare il terreno per l’accoglienza del futuro Parco Nazionale. “Mettere insieme tutte le risorse che abbiamo è il primo passo,” conclude Navarra. “La possibilità di divulgare nel migliore dei modi le bellezze e le risorse del Matese è fondamentale in attesa di raccogliere risultati più significativi”.