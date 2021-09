Partnership strategica tra TheFork e SevenRooms in Europa, Regno Unito e Australia.

TheFork, sito web e app leader per la prenotazione online dei ristoranti del gruppo Tripadvisor, ha annunciato oggi una partnership strategica con SevenRooms, piattaforma utilizzata dagli operatori del settore dell’ospitalità per creare e coltivare relazioni significative e dirette con i propri ospiti e offrire loro esperienze eccezionali. In un mondo sempre più digitale, TheFork e SevenRooms hanno unito le forze per offrire una combinazione esclusiva e unica di servizi volti ad aiutare i ristoranti ad aumentare le prenotazioni online gestendo al tempo stesso l’accoglienza e l’esperienza dei clienti. La partnership coinvolge 8 Paesi: Australia, Belgio, Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Questa importante collaborazione prevede un’integrazione bidirezionale. Da un lato i ristoranti partner di TheFork potranno accedere ai servizi di gestione dell’attività e di marketing automatizzato di SevenRooms, funzionalità aggiuntive rispetto a quelle già offerte da TheFork come la prenotazione online e lo yield management. Dall’altro lato, i clienti di SevenRooms potranno attingere al vasto network di utenti di TheFork, composto da milioni di consumatori, che permetterà loro di attirare nuovi clienti e aumentare le prenotazioni. Combinando le possibilità offerte dagli strumenti di TheFork alla tecnologia all’avanguardia di SevenRooms, gli operatori della ristorazione avranno accesso alla combinazione di servizi più competitiva e completa disponibile oggi sul mercato.

Questa partnership, a supporto dei ristoranti in questa fase di ripresa, stabilisce un nuovo standard di collaborazione tra la tecnologia più all’avanguardia del settore della ristorazione e le piattaforme di prenotazione online.

“Innovazione e agilità fanno parte del nostro DNA e sono più di 10 anni che TheFork collabora con i principali player digitali allo scopo di fornire le migliori offerte ai nostri clienti e la migliore tecnologia ai nostri ristoranti” ha affermato Almir Ambeskovic, CEO di TheFork. “Negli ultimi anni, il settore della ristorazione ha subito un’enorme evoluzione, con i ristoranti che richiedono strumenti più avanzati per affrontare le sempre più complesse sfide operative. In TheFork, abbiamo attentamente analizzato queste tendenze e cercato il modo più efficace di aiutare i nostri partner. Ecco perché abbiamo deciso di collaborare con SevenRooms. Con questa partnership, TheFork risolve la complessità delle operazioni per tutti i tipi di segmenti di ristorazione. La combinazione della loro tecnologia all’avanguardia con l’ampia base di ristoranti di TheFork e le funzionalità di yield management rappresenta una singolarità sul mercato”.

“SevenRooms ha da sempre l’obiettivo di essere la tecnologia di accoglienza clienti e gestione dell’attività più all’avanguardia. La nostra partnership con TheFork, il più grande network di ristoranti al mondo, ci aiuterà a continuare a fare proprio questo” ha affermato Joel Montaniel, CEO e fondatore di SevenRooms. “Attraverso questa partnership stiamo aiutando gli operatori della ristorazione a incontrare i consumatori ovunque si trovino, mantenendo la nostra promessa di mettere i ristoranti sempre al primo posto aiutandoli a connettersi direttamente con i loro clienti attraverso i canali di prenotazione a cui tengono di più. Poiché la crescita internazionale di SevenRooms è aumentata in modo esponenziale, questa partnership è incredibilmente interessante per i ristoranti nostri clienti che desiderano ricevere più ospiti grazie all’accesso a canali di prenotazione di grandi network come TheFork e Tripadvisor. Siamo felici di proseguire il nostro percorso verso l’internazionalizzazione del business, con questa preziosa collaborazione”.

L’accordo si aggiunge alle tante iniziative messe in campo da TheFork e SevenRooms nell’ultimo anno a sostegno del settore dell’ospitalità. L’emergenza sanitaria ha ampiamente accelerato la trasformazione digitale anche nella ristorazione e proprio per questo le due aziende si sono concentrate sulla fornitura di soluzioni che supportino al meglio questo processo, che aiutino a superare chiusure e incertezze e, in definitiva, rispondano alle esigenze e alle richieste di un consumatore ormai cambiato. Durante la pandemia, TheFork ha lavorato assiduamente in qualità di alleato digitale dei ristoranti, investendo quasi U$D 30 milioni per aiutare il settore a riprendersi nei 22 Paesi in cui opera. Allo stesso modo, SevenRooms ha sviluppato e lanciato nuovi prodotti per i ristoranti per riaprire in sicurezza e generare nuovi flussi di entrate, oltre ad aver sovvenzionato le commissioni per le licenze con più di U$D 10 milioni per ridurre le difficoltà finanziarie. Combinando la potenza di due tecnologie leader a livello mondiale, TheFork e SevenRooms forniranno ai ristoranti gli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare nuove sfide, recuperare più rapidamente e far crescere il proprio business in questa nuova era per la ristorazione.

I team di TheFork e SevenRooms dei Paesi interessati dalla partnership lavoreranno assiduamente nei prossimi mesi per integrare le tecnologie e fornire la migliore offerta a ristoranti e consumatori.