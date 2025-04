Pasqua, Colomba Rescigno in edizione limitata

- pubblicità -

Per il secondo anno, le due storiche famiglie dell’arte bianca di Napoli, il Panificio Antonio Rescigno e l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, già legate da un matrimonio, si uniscono per creare una colomba tradizionale, che sarà in vendita da giovedì 10 aprile in ‘limited edition’ con pochissimi prodotti disponibili.

La colomba sarà in vendita nello storico Panificio Antonio Rescigno, via Cirillo 74, via Foria 40, piazza Leonardo 11, via Simone Martini 54 e via Antignano 7, e a l’Antica Pizzeria Da Michele Aversa (Viale Europa 318), Pompei (via Lepanto 213), Caserta (Corso Trieste 74) e Salerno (piazza Sedile di Portanova 21).

«La famiglia Rescigno è composta da panificatori da cinque generazioni. Ciò che non tutti sanno è che una delle figlie del capostipite, Francesco Rescigno, Eufemia, sposò Salvatore Condurro, figlio del fondatore de l’Antica Pizzeria Da Michele. Erano i miei nonni» racconta Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Dopo il successo del primo anno, con la colomba tradizionale di Rescigno e l’Antica Pizzeria Da Michele, in edizione limitata, continuiamo a celebrare questo ‘matrimonio dell’arte bianca’ come primo momento di un percorso che parte dal passato per costruire un presente e un futuro di gusto e semplicità» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

«Abbiamo deciso di riproporre la più tradizionale delle colombe, con prodotti campani di grande qualità, per raccontare, attraverso un prodotto dell’arte bianca, l’essenza delle nostre due tradizioni centenarie. In particolare attraverso gli ingredienti, che sono il cuore dei prodotti artigianali: la farina è Caputo, la stessa delle 70 sedi de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, e il burro è Fior d’Agerola, storico fornitore di latticini della rete MITW» concludono Antonio Rescigno con i figli Annalisa, Daniela e Mimmo.

Appuntamento con il gusto della colomba tradizionale delle due famiglie dell’arte bianca di Napoli, in edizione limitata, da giovedì 10 aprile.