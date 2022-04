Pasqua e Pasquetta con S.Qui.Sito. I piatti più amati della tradizione campana pronti per essere ordinati e serviti sulla tavola delle feste.

I piatti più amati della tradizione pasquale in versione take away. E’ questa la proposta che S.qui.sito, boutique gastronomica di Sant’Anastasia (Napoli), lancia ai clienti in occasione di Pasqua e Pasquetta 2022: dal casatiello alla pastiera, dal ruoto di agnello con patate alla lasagna con i carciofi, passando per pizze rustiche e fragranti filoni sugna e pepe. Specialità dolci e salate, realizzate secondo le antiche ricette campane, pensate per essere ordinate e portate a casa. La preparazione di ogni pietanza è affidata agli artigiani del gusto di S.qui.sito – cuochi, pasticceri ed esperti panettieri – ai quali spetta il compito di selezionare le migliori materie prime per garantire al consumatore un prodotto finale di alta qualità e dal sapore inimitabile.

Il Casatiello e le pizze rustiche pasquali

Prodotto di punta delle feste pasquali è il Casatiello napoletano “sugna e pepe”, la ciambella rustica a base di farine selezionate, acqua, strutto e abbondante pepe nero. A rendere speciale questo lievitato salato sono i salumi e i formaggi scelti per farcirlo – prosciutto, mortadella, cicoli, formaggi dolci e piccanti, le uova sode – che vengono amalgamati nell’impasto conferendo un sapore ricco ed intenso. La lunga e lenta lievitazione invece permette di ottenere un prodotto alto e soffice al palato. Non da meno le pizze in pala e le pizze rustiche pasquali di Squisito: si può scegliere tra la pizza farcita con sottili fette di pancetta e carciofi oppure quella ripiena di uova, ricotta e mix di formaggi. Per i palati più tradizionalisti non mancano le classiche Margherita, Marinara, pizze a base di verdure di stagione e sfiziosi filoni sugna e pepe.

Lasagne ai carciofi, arrosti alla brace e agnello di Laticauda

Tra i primi piatti da ordinare e servire durante i giorni di festa c’è la Lasagna ai Carciofi che gli chef di Squisito preparano con sottili sfoglie di pasta all’uovo alternate con morbidi cuori di carciofo e una salsa besciamella. Ma sono i secondi a catturare l’attenzione degli appassionati di carne e barbecue: c’è il ruoto di agnello con patate e piselli un classico della tradizione campana caratterizzato dal sapore semplice e rustico al contempo; particolarmente apprezzato anche l’agnello di Laticauda un presidio Slow Food e una razza tipica delle province di Caserta, Benevento e Avellino. E per chi non rinuncia alla brace di Pasquetta la Macelleria di Squisito offre 19 referenze provenienti da Italia, Brasile, Usa, Australia, Europa del Nord, Giappone e Argentina tagli pregiati perfetti da cuocere al barbecue.

Salumi e formaggi nazionali e internazionali

Il tagliere è un must dei pranzi pasquali. Nel reparto Salumeria e Caseificio di S.qui.sito è possibile orientarsi tra referenze provenienti da diverse regioni d’Italia e del mondo: un assortimento di circa 200 salumi e 300 formaggi realizzati da produttori attentamente selezionati, perfette da affettare per comporre un ricco antipasto. Tra i prodotti più richiesti un posto di riguardo spetta alla ricotta salata prodotta con latte vaccino e caratterizzata dal tipico sapore piccante e marcato, non da meno la ricotta toscana del Caseificio di Sorano un prodotto gustoso e particolarmente dolce al palato. Tra i formaggi freschi ci sono le mozzarelle, le trecce e le provolette a marchio S.qui.sito realizzate con latte di alta qualità e disponibili in varie pezzature e poi i grandi stagionati come il provolone del Monaco 14 mesi, i formaggi francesi a pasta molle e il gorgonzola di Luigi Guffati. Anche la salumeria offre un ventaglio di prelibatezze a cominciare da un assortimento di pregiate pancette, il San Daniele affumicato e il pregiato jamon iberico Joselito Gran Riserva ma anche mortadelle italiane al tartufo nero o al pistacchio, bresaola IGP di fassona e culatello di Zibello Dop.

Uova di cioccolato, colombe artigianali e pastiera napoletana

Durante i giorni di festa la gastronomia di Squisito si riempie di leccornie artigianali che fanno la felicità di grandi e piccoli. Tra i dolci delle feste un posto di riguardo spetta alla Pastiera napoletana che i pasticcieri di Squisito realizzano secondo tradizione con una base di pasta frolla farcita con freschissima ricotta, cubetti di cedro e grano cotto. Per i golosi ci sono inoltre le Uova di Cioccolato S.qui.sito sottili sfoglie di cacao lavorate a mano da esperti maestri cioccolatieri disponibili nei gusti al latte e fondente, ma anche uova nocciolate e ricoperte di frutta secca; le uova dell’opificio SantoMiele vere e proprie opere d’arte realizzata con ingredienti di provenienza campana come le arance o le mele annurche essiccate; le uova dell’azienda toscana Slitti nocciolate, stagnolate o decorate. E ancora le uova artigianali dell’azienda Autore disponibili nei gusti cioccolato bianco e mandorle salate, al latte ricoperto di nocciole o fondente al pistacchio. Per gli amanti dei lievitati invece ci sono le Colombe dal maestro pasticcere Sal De Riso lievitati sontuosi e dai sapori intensi che richiamano alla memoria le materie prime della Costiera Amalfitana come la Colomba al limoncello o quella ricotta e pera alle quali si aggiungono la colomba mandorlata e quella al gusto amarena realizzate in collaborazione con S.Qui.Sito. Per palati esigenti invece c’è la colomba all’albicocca pellecchiella del Vesuvio dello chef Stella Michelin Gennarino Esposito un lievitato elegante e dal sapore avvolgente. Infine la Colomba della pasticceria veneta Perbellini caratterizzata da una ghiaccia morbida e da un impasto soffice.

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti. Il banco macelleria offre in bella mostra tagli e carni pregiate italiane ed estere come l’Aberdeen Angus, il Kobe Wagyu e il Pollo di Bresse, considerato il migliore al mondo. Nel banco salumeria si può scegliere tra una selezione ampissima di formaggi freschi e stagionati, di salumi di pregio come il Jamon iberico e latticini di produzione propria con lavorazione quotidiana a vista; tra gli scaffali della Drogheria di S.QUI.SITO ecco mieli aromatizzati, oli extravergine pregiati, confetture, mostarde, legumi di piccoli artigiani e paste trafilate al bronzo in diversi formati, tè, tisane e un’ampia e accurata sezione gluten free. Infine l’Enoteca a vista propone oltre 500 etichette tra vini italiani e Champagne.

S.QUI.SITO

Sant’Anastasia, Napoli

Via Pomigliano Angolo Via Marciano

0815302328 – info@squisitofood.it