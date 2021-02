Pasqua, la colomba e la pastiera di Antonino Cannavacciuolo.

Lodi Antonino non vuole deludere o far aspettare gli amanti della cucina e gli amici dello Chef: sono già online, infatti, i nuovi prodotti dedicati alla

Le Torte & il Babà in Vaso

Realizzate con la tecnica della vasocottura – che permette di mantenere umidità e aromi all’interno del vaso, garantendo così un prodotto fresco fino al momento dell’apertura – sono l’idea perfetta per le giornate all’aria aperta; si possono gustare durante un picnic, nel giardino di casa o semplicemente alla fine della cena.

È possibile scegliere la preferita tra la Torta Caprese Classica, la Torta Caprese al Limone. Sempre proposto in vaso anche il Babà, Classico, al Limoncello o al Mojito, Il must tra le proposte dello Shop e un’idea regalo che rapisce i sensi!

Il Grembiule

Siamo tutti Chef, da quando ci siamo trovati e ritrovarti in casa, ai fornelli, ma Antonino ha pensato di portare in ogni casa il suo “stile”, così è nato il nuovo grembiule. Grazie al supporto di un laboratorio artigianale italiano, il grembiule da cuoco, dalle linee e dalla vestibilità unica, è un regalo perfetto sia per esperti che per appassionati di cucina.

Tony Bear, l’orsetto del cuore

Dalla collaborazione con un laboratorio artigianale italiano è nato a gennaio Tony Bear, il tuo nuovo amico peluche. I materiali esclusivi e la cura nei dettagli fanno di questo orsetto un regalo unico, per grandi e piccini! Tony Bear arriverà a casa tua all’interno di un elegante sacchetto di cotone e conquisterà tutti sin dal primo attimo.

Le Esperienze firmate Cannavacciuolo

Da condividere presto insieme, lo Shop ha una sezione dedicata alle Gift Card: sono il regalo più bello e sono prenotabili nelle magnifiche realtà del Gruppo Cannavacciuolo: il Relais Villa Crespi, i Bistrot di Torino e Novara, Laqua Charme & Boutique a Meta di Sorrento.