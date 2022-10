Passeggiate notturne a Pompei, ultimo appuntamento venerdì 4.

Ultimo appuntamento con le passeggiate notturne a Pompei, venerdì 4 novembre, dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22). La serata chiude gli eventi serali che hanno animato la stagione estiva di Pompei.

Il percorso ha inizio da Porta Marina e conduce all’area monumentale del Foro Civile – illuminata a cura di Enel Sole – dove si affacciano tutti i principali edifici pubblici per l’amministrazione della città e della giustizia, per la gestione degli affari, per le attività commerciali, come i mercati, oltre ai principali luoghi di culto cittadino.

I visitatori saranno accompagnati da un intervento artistico sonoro realizzato da Invernomuto (Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi), che, a partire dall’opera “Black Med, POMPEII” – realizzata grazie al sostegno di Italian Council (VII edizione, 2019), progetto della Direzione Generale Creatività Contemporanea, su presentazione di Fondazione Morra Greco, Napoli ed entrata a far parte della nuova collezione d’arte contemporanea (Collectio) del Parco all’interno del programma Pompeii Commitment. Materie archeologiche – ha realizzato una installazione sonora, elaborata appositamente per la serata, che intercetta, raccoglie e compone assieme le traiettorie sonore che attraversano la complessa e stratificata area del Mediterraneo.

Sulla parete interna laterale della Basilica sarà, invece, proiettato 79 d.C., un video dell’artista Giovanna Silva, in collaborazione con Giacomo Bianco. Una selezione di circa 90 foto scattate durante l’emergenza pandemica, e pubblicate all’interno dei suoi due contributi (Commitment e Inventario) per il portale www.pompeiicommitment.org nel maggio 2021.

Il percorso si conclude con la visita all’Antiquarium, edificio dell’’800 che ospita uno spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Uscita da Piazza Esedra. Durante le visite serali il bookshop dell’Antiquarium sarà aperto al pubblico.

L’ingresso è al costo di 5€ (riduzioni e gratuità, come da normativa vigente). L’accesso sarà consentito fino a un massimo di 1500 persone, distribuite su fasce orarie (500 ogni ora). E’ consigliato l’acquisto on-line su www.ticketone.it.

Si ricorda che dal 1 novembre 2022 sarà in vigore il seguente orario invernale di apertura dei siti del Parco Archeologico di Pompei :

Orari dal 1 novembre 2022 al 31 marzo 2023

Pompei 9,00 – 17,00 (ultimo ingresso 15,30)

Oplontis/Villa di Poppea, Boscoreale/Villa Regina, Stabiae/Villa Arianna, Villa San Marco e Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”

9.00 – 17.00 (ultimo ingresso 16.00)

Inoltre, in occasione della festività di Ognissanti del 1 novembre tutti i siti del Parco archeologico di Pompei – Pompei, Oplontis/Villa di Poppea, Boscoreale/Villa Regina,

Stabiae/Villa Arianna, Villa San Marco e Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi – resteranno aperti.