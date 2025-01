Pasticcera di Volla finalista al Belcolade Award

- pubblicità -

Maria Ilenia Santoro, 28 anni, di Volla, in provincia di Napoli, è pronta a mettere in mostra la sua passione per la pasticceria al “Belcolade Award”, l’iniziativa promossa da Puratos Italia e quest’anno resa ancora più prestigiosa dalla stretta collaborazione con l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI). Con il suo dolce innovativo a base di arancia, curcuma e cioccolato, la giovane pasticcera si distingue tra i finalisti del concorso, onorando l’arte dolciaria della Campania.

La finale si terrà il 21 gennaio 2025 a Rimini, durante la fiera SIGEP, un’importante manifestazione che celebra l’eccellenza e l’innovazione nel settore della pasticceria e della gelateria. Per Maria Ilenia partecipare a questo concorso rappresenta non solo un’importante opportunità per far emergere il suo talento, ma anche un modo per condividere la sua dedizione e la sua creatività con un pubblico più ampio.

Cresciuta in un’attività di ristorazione gestita dai genitori, Maria Ilenia Santoro ha avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo della cucina e della pasticceria sin dall’età di 10 anni. «Da quel giorno è stata pura passione per questo mestiere», racconta con entusiasmo. Attualmente lavora nel laboratorio di un hotel a Capri, una location rinomata che le consente di affinare le sue abilità e confrontarsi con le tradizioni gastronomiche locali. Il suo dolce per il “Belcolade Award”, a base di arancia, curcuma e cioccolato, rappresenta una fusione innovativa di sapori audaci che riflette la sua personalità creativa e la sua voglia di sperimentare. «Il dolce che mi riesce meglio è il croissant – spiega Maria Ilenia Santoro –. La sua preparazione richiede precisione e pazienza, ma il risultato finale è sempre gratificante. In futuro vorrei affermarmi nel mondo della pasticceria e mettere a frutto la mia creatività e passione per questo mestiere, magari aprendo un mio laboratorio dove poter esprimere le mie idee e creare dolci unici che raccontino una storia».

Il “Belcolade Award” è un’importante occasione di visibilità per Maria Ilenia e una preziosa opportunità di crescita personale e professionale. Il vincitore avrà l’opportunità di partecipare a un viaggio in uno dei Paesi d’origine del cacao utilizzato nei cioccolati Belcolade, un’esperienza esclusiva che permetterà di scoprire le fasi di lavorazione del cacao e approfondire i principi di sostenibilità promossi dal programma Cacao-Trace.

Accanto a Maria Ilenia, si contendono il titolo Alessio Santarsiero (28 anni, Potenza), Sara Sabatino (26 anni, Torino), Nicolas Vella (30 anni, Rivoli, TO), Enrico Allaria (34 anni, Sanremo) e Riccardo Capuozzo (28 anni, Roma).

«Siamo entusiasti di scoprire e promuovere il talento e la creatività della nuova generazione di cioccolatieri italiani attraverso il “Belcolade Award” – ha commentato Valentina Bianchi, Marketing Manager di Puratos Italia –. Questo concorso rappresenta non solo un palcoscenico per i giovani, ma anche una occasione unica per stimolare creatività e innovazione. La varietà delle opere presentate dai finalisti mette in luce le loro abilità tecniche e il desiderio di dare nuova linfa alla tradizione della cioccolateria italiana proponendo nuove idee. Come Puratos e in particolare attraverso il cioccolato Belcolade, realizziamo prodotti di alta qualità, ma servono interpreti preparati e che siano innamorati del loro lavoro e della materia prima per valorizzare al meglio il cibo degli dei».

Palcoscenico d’eccezione della finale sarà lo spazio allestito dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani all’interno dei padiglioni di SIGEP.