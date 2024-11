Pasticceria, Anima Dolce a Gustus

- pubblicità -

Anima Dolce, il laboratorio di alta pasticceria con sede ad Ottaviano (Na), alle falde del Vesuvio, sarà tra gli espositori della decima edizione di Gustus (Padiglione 3, Stand n. 3103), il salone professionale dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della tecnologia, in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 17 al 19 novembre 2024.

Anima Dolce, brand ideato da Federico Prisco e Luisa Franzese che coniuga tradizione e innovazione per gusti unici, presenta a Gustus tutte le novità del 2025, tanti nuovi prodotti di alta pasticceria che traggono ispirazione dalla tradizione italiana, ma anche da quella internazionale, con l’obiettivo di arricchire le vetrine del mondo Ho.Re.Ca con prodotti sempre più in linea con gli ultimi trend di consumo, senza mai perdere di vista il valore dell’eccellenza.

In occasione della presenza a Gustus 2024, Anima Dolce propone una grande ed esclusiva novità pensata per deliziare i palati più esigente durante le prossime festività natalizie: il Panettone alla Melannurca campana Igp, realizzato con impasto aromatizzato e arricchito con Melaannurca Campana IGP semi candita, farcito con crema pasticcera e glassato al cioccolato bianco.

“I nostri lievitati – afferma Federico Prisco, Owner e Ceo di Anima Dolce – sono il frutto di una passione autentica e di un amore per la tradizione che si tramanda da generazioni. Ogni prodotto è realizzato con lievito madre, un ingrediente che conferisce alle nostre creazioni una fragranza e una morbidezza uniche. Utilizziamo solo materie prime d’eccellenza, selezionate con cura per garantire la massima qualità e genuinità. In vista delle festività natalizie, abbiamo voluto celebrare un prodotto simbolo della nostra terra: la Melannurca Campana Igp, realizzando un panettone ad hoc, che presenteremo in anteprima durante il Gustus”.

“Grazie all’uso delle più moderne tecnologie – aggiungono Francesco e Gianluigi Franzese, i pastry chef di Anima Dolce – siamo riusciti a migliorare costantemente le nostre ricette, mantenendo intatti i sapori autentici e la bontà dei nostri dolci. La nostra filosofia è semplice: solo ingredienti naturali e processi di lavorazione rispettosi della tradizione. Ogni fetta dei nostri lievitati racconta una storia fatta di passione e innovazione, un viaggio sensoriale che unisce passato e futuro, in grado di o­ffrire un’esperienza di gusto indimenticabile”.

Inoltre, sotto il coordinamento dei pastry chef Francesco e Gianluigi Franzese, Anima Dolce propone alla folta e qualificata platea di Gustus le seguenti creazioni:

Anime Mignon, una top selection di piccola pasticceria artigianale composta da: dolce fettina nocciola e cioccolato; dolce ricotta e pere; anima al tiramisù; anima al pistacchio; dolce cheesecake; dolce luna e babà.

Anime in Barattolo: dolci che cambiano forma, ma che conservano sapore e ingredienti caratteristici, presentati e serviti in graziosi vasetti di vetro, che rappresentano una proposta pratica e insolita per dessert al cucchiaio.

Dolci Monoporzione: per ottimizzare il consumo e la fruizione di una torta, i dolci monoporzioni sono la scelta ideale: eleganti e invitanti, sono perfetti per ogni occasione.

Dolci Lievitati: caratterizzati da una lunga lievitazione naturale a temperatura controllata che ne accresce la morbidezza. Una perfetta alveolatura racchiude preziosi cubetti di frutta candita, cioccolato e creme spalmabili, che accompagnano e arricchiscono i sentori aromatici del burro e della vaniglia.