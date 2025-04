Pasticceria, il delivery per Pasqua

- pubblicità -

La Pasqua degli italiani nel 2024 ha avuto un sapore ancora più dolce, ma soprattutto più comodo. Glovo, ci porta dietro le quinte di una festività che, anno dopo anno, si fa sempre più accessibile.

I numeri parlano chiaro: gli italiani si sono affidati alla piattaforma per ricevere direttamente a casa i loro dolci pasquali preferiti, dimostrando una passione per le tradizioni e una voglia di riscoprire il piacere della dolcezza, senza rinunciare alla praticità.

Uova di cioccolato: il simbolo di rinascita e tradizione

Le uova di Pasqua, oggi un dolce goloso e amato da tutti, affondano le radici in una tradizione che risale al Medioevo, quando le uova erano simbolo di rinascita e fertilità, prima di essere inglobate nel contesto pasquale come simbolo della resurrezione. Con una crescita sorprendente del +2.655% rispetto al 2023, le uova di Pasqua restano il dolce per eccellenza delle festività. Milano, Roma, Napoli e Torino si contendono il primato, ma la vera chicca? Gli italiani amano riceverle nel pomeriggio, e si affidano a Glovo anche per una consegna last minute, come dimostra il picco registrato alle 17:00 del sabato prima di Pasqua. E se qualcuno pensava che la convenienza fosse solo una questione di velocità, il 43% degli ordini è stato effettuato tramite Glovo Express, per un’esperienza ancora più rapida e immediata.

La colomba: un volo tra storia e tradizione

Simbolo di pace e rinnovamento, la colomba pasquale è nata nel primo dopoguerra, quando fu creata per celebrare la fine dei conflitti. La sua forma a colomba, infatti, rappresenta la pace e la speranza. Con un aumento del +642% rispetto al 2023, la colomba ha conquistato anche il pomeriggio degli italiani. 2.500 unità ordinate in un solo mese, con un’abitudine che si fa sempre più diffusa: gustarla a merenda, tra le 15:00 e le 18:00. Le città più affezionate a questo classico della dolcezza? Roma, Milano, Firenze e Bologna, dove la colomba non è solo un dolce, ma un piccolo rito conviviale che profuma di casa, famiglia e memoria.

Pastiera: il dolce della sera, dalla Napoli antica alla tavola di Pasqua

La pastiera, dolce simbolo della primavera, è profondamente legata alla tradizione napoletana. La leggenda vuole che le monache del convento di San Gregorio Armeno, nel XVII secolo, abbiano dato vita a questo dolce combinando ingredienti della cultura locale. Un intreccio di grano, ricotta e profumi d’arancia, che la rendono non solo un dolce, ma un racconto del Sud d’Italia che si rinnova a ogni fetta e che ha conquistato anche chi la gusta ben oltre il giorno di Pasqua. Nel 2024, infatti, solo il 29% degli ordini è stato registrato nel periodo pasquale. Ma la vera sorpresa è il momento in cui viene scelta: tra le 19:00 e le 22:00, con un picco alle 19:00. Una dolce coccola serale, che ha segnato una crescita dell’83% rispetto al 2023. Tra le città più “pastierofile” troviamo Padova, Roma, Bologna, Torino e Milano, a dimostrazione che la tradizione partenopea ha fatto breccia nei cuori (e nei dessert) di tutta Italia. A guidare la classifica degli ordini? Antica Pizzeria da Michele, con l’11% del totale delle pastiere ordinate, seguita da Rossopomodoro (7%) e Mangianapoli (6%) – veri ambasciatori del gusto partenopeo anche su Glovo.

“I dati relativi ai consumi di Pasqua sono estremamente positivi e confermano l’evoluzione della domanda per i prodotti tradizionali pasquali. Le tendenze di acquisto suggeriscono che la crescita continuerà a concentrarsi nelle settimane precedenti Pasqua e a seguire un trend positivo soprattutto a Milano, Roma e Napoli, con segnali forti anche da molte altre città” – Commenta Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia. “Per il 2025 ci aspettiamo un’ulteriore spinta verso il digitale: il delivery sarà sempre più la scelta preferita per chi vuole portare a tavola la tradizione, in modo comodo e veloce.”

Le pasticcerie partner più amate

A rendere ancora più dolce la Pasqua ci hanno pensato le pasticcerie partner più amate dagli utenti nelle principali città italiane:

Milano: Pasticceria Martesana, Pasticceria Clivati, Eataly, Aroma Napoletano, Iginio Massari Alta Pasticceria

Roma: Eataly, Romoli, Bar Pasticceria Orchidea, Pompi

Palermo: Cagliostro Bakery, Pasticceria Costa

Napoli: Bellavia Bar Pasticceria, Leopoldo Cafebar

Bologna: Eataly, Pasticceria Neri

Torino: Iginio Massari Alta Pasticceria, Pasticceria Daf, Pasticceria Gaudenti 1971

Un mix di eccellenze locali e realtà storiche, capaci di portare a casa (letteralmente) l’autenticità e il gusto delle tradizioni italiane.