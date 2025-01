Pastificio Setaro: un’eccellenza artigianale da circa un secolo

- pubblicità -

A Torre Annunziata, si erge uno degli ultimi baluardi della tradizione pastaia italiana: il Pastificio Setaro, una realtà che affonda le radici nell’800 e che oggi è sinonimo di eccellenza e artigianalità.

A raccontarci questa straordinaria storia è Vincenzo Setaro, erede di una famiglia che ha dedicato la vita alla produzione di pasta.

«Gli antichi pastifici erano costruiti in pietra lavica, l’unico materiale capace di assorbire l’umidità durante l’essiccazione», spiega Vincenzo, ricordando come questa caratteristica influenzasse positivamente la qualità del prodotto.

Suo nonno acquistò nel 1939 lo stabile dove già operava il Pastificio Fabbrocini.

«Mio nonno pagò cinquecentomila lire in cinque anni, sacrificando tutto. Mio padre mi raccontava che si mangiava carne solo la domenica pur di onorare le cambiali».

Il sacrificio e l’ingegno hanno sempre caratterizzato la famiglia Setaro.

Negli anni ’70, il padre e lo zio di Vincenzo vendevano la pasta porta a porta nei rioni di Pozzuoli e Torre del Greco, un’idea pionieristica che anticipava di decenni il concetto di vendita diretta.

«È stato un po’ come fare Amazon cinquant’anni fa, scherza Vincenzo».

Quando Vincenzo si diplomò odontotecnico, il pastificio rischiava di chiudere. E lui non poteva permettere che tutto finisse. Da quel momento si dedicò anima e corpo all’azienda, percorrendo migliaia di chilometri per promuovere il marchio e portarlo sui mercati internazionali. «Abbiamo iniziato a vendere in ristoranti stellati di Parigi, Londra, New York e Tokyo. Non è stato facile, ma oggi siamo conosciuti nel mondo».

Il segreto della pasta Setaro sta nella lavorazione artigianale.

Le macchine del 1930 producono appena 200 chili all’ora, a fronte delle 40 tonnellate che una macchina moderna può sfornare nello stesso tempo. L’essiccazione avviene a bassa temperatura, non superando mai i 40°C, per preservare gusto e digeribilità.

«Siamo un museo vivente», sottolinea Vincenzo. Oltre alla qualità del prodotto, il pastificio sposa la sostenibilità: un impianto fotovoltaico e confezioni in carta testimoniano l’attenzione all’ambiente.

«Abbiamo sempre cercato di ridurre l’impatto, privilegiando il lavoro manuale e il rispetto delle tradizioni».

Oggi, con l’ingresso della nuova generazione in azienda, il Pastificio Setaro guarda al futuro senza mai dimenticare il proprio passato, con la missione di preservare un’arte antica e offrire al mondo un prodotto unico.

Attualmente il Pastifico Setaro fa parte del Club Terraviva.