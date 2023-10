Perché i legumi sono fondamentali nella dieta vegana: un messaggio da Legumi Select in occasione della Giornata Mondiale dei Vegani

In occasione della Giornata Mondiale dei Vegani, Select, specialista dei legumi dal 1957, vuole condividere l’importanza cruciale di questo prezioso alimento nella dieta vegana. L’azienda, leader nella selezione di legumi e cereali di qualità superiore, sottolinea come questi piccoli semi abbiano un grande impatto nella scelta di un’alimentazione sana e sostenibile.

I legumi, tra cui ceci, lenticchie, fagioli e piselli, rappresentano una fonte straordinaria di proteine vegetali, essenziali per chi segue una dieta vegana. Ma non solo: “I legumi sono un elemento fondamentale per coloro che seguono una dieta priva di prodotti di origine animale”, afferma Alessandra Aliberti, Marketing e Sustainability Manager di Select. “Non solo forniscono proteine di alta qualità, ma sono anche ricchi di fibre e di vitamine e sali minerali come il ferro, il magnesio e lo zinco, fondamentali per una salute ottimale in abbinamento a uno stile di vita salutare.”

Inoltre, l’accostamento di legumi e cereali è un metodo efficace per ottenere una gamma completa di aminoacidi essenziali. Questa combinazione è definita “complementarità proteica” ed è pratica comune nella dieta vegana. L’assunzione di vitamina C insieme ai legumi è un’ottima strategia per migliorare l’assorbimento del ferro non-eme (da fonti vegetali), poiché aiuta a convertire il ferro in una forma più facilmente assimilabile dall’organismo. Questa è un accostamento molto praticato dai vegani, dato che il ferro proveniente da fonti vegetali si assorbe meno facilmente rispetto a quello presente nella carne.

Gli studi dimostrano che un consumo regolare di legumi, insieme ad attività fisica e uno stile di vita sano, può contribuire a migliorare la gestione del peso, ridurre il colesterolo e di conseguenza il rischio di malattie cardiovascolari.

“Produciamo alimenti fondamentali per chi segue un’alimentazione vegana e sostenibile”, afferma Alessandra Aliberti. In occasione della Giornata Mondiale dei Vegani, invitiamo tutti a scoprire le numerose varietà di legumi e a sperimentare l’incredibile diversità di piatti vegani che possono essere creati con questi ingredienti versatili e salutari.”