Phenix, l’app contro gli sprechi alimentari, ti accompagna nel viaggio verso un Natale più sostenibile.

Anche quest’anno è di nuovo (quasi) Natale e questo significa come sempre ritrovarsi di fronte a due momenti difficilissimi: scegliere i regali e decidere… il menù! Ma quante volte ci si riduce all’ultimo per poi fare dei regali senza senso? E soprattutto, quante volte ci si ritrova a cucinare cibo per un esercito e si finisce per buttare via gli avanzi i giorni successivi alle feste?

Beh, se vi dicessimo che Phenix, la startup Tech For Good che fa dell’anti-spreco un’azione positiva e solidale, ha la soluzione a entrambi questi problemi? Proprio in questo Novembre di preparativi, Phenix lancia una sfida: è possibile cambiare abitudini ed avvicinarsi a un Natale più sostenibile! In che modo?

Sarà facilissimo, servono solo alcune semplici dritte. Non solo sarà possibile rendere il Natale un momento più solidale, significativo e sostenibile per se stessi e i propri cari, ma anche per il pianeta e per tutte quelle attività che troppo spesso, soprattutto nel periodo delle feste, si ritrovano con kilogrammi di eccedenze da buttare.

Ci volete provare? Vediamo come:

Regalare una box: grazie all’app di Phenix, è possibile acquistare e donare a chiunque delle box variegate fatte di prodotti freschi e genuini. Prenotare e ritirare una box è facilissimo, e grazie ai filtri sull’app si può anche scegliere la tipologia di cibo preferito (vegetariano, vegano, bio… ce n’è per tutti i gusti), il tutto con la comodità di andare a ritirarlo ad un’ora prestabilita. Un regalo sostenibile e gustoso, ad impatto ambientale 0… Impossibile resistere! E se vi venisse voglia di qualcosa di più romantico, su Phenix si trovano anche moltissimi negozi di.. piante e fiori!

Sperimentare nuove ricette con le box per sorprendere tutti al Cenone con piatti nuovi e sostenibili! Bisogno di ispirazione? Sul blog di Phenix si possono trovare tante idee creative da cui prendere spunto, così come sul loro profilo Instagram.

Ecco alcuni consigli:

Guardare alla stagionalità : lasagne (con radicchio, zucca, carciofi), risotti, paste fresche ripiene, crespelle…in Italia siamo il top per i primi piatti!

Libero sfogo alla fantasia : con le rape rosse per esempio si possono fare delle salse in cui intingere crostini per uno sfizioso antipasto; con i broccoli dei golosi muffin salati; con la zucca degli sformati da leccarsi i baffi.

E per una dieta sana ed equilibrata, fatevi guidare dai preziosi consigli contenuti nell’Ecomenù di Greenpeace, non sbaglierete un colpo.

Fare del bene: Phenix ti regala la possibilità di fare un gesto meraviglioso anche verso chi è meno fortunato: perchè non lasciare una “box sospesa”? Basterà acquistarne una e poi accordarsi con il commerciante per farla avere a chi ne ha più bisogno.

Ancora non conoscete Phenix?

Niente paura, ecco come funziona l’app in pochi semplici passaggi:

Scegli il negozio che ti interessa: scopri tutti i negozi che vendono a basso prezzo degli invenduti freschi di fine giornata vicino a te Usa i filtri in base ai tuoi gusti: grazie al tasto “Filtri” in alto a destra, puoi filtrare i negozi e le box in base alle tue preferenze alimentari o alle tue voglie! Scegli la tua box: ogni box contiene prodotti rimasti invenduti durante la giornata e, per questo motivo, ciò che troverai all’interno è una sorpresa! Puoi selezionare la quantità di box che preferisci, cliccando sul tasto +. Il prezzo è scelto direttamente dal negozio e in media le box sono vendute al -50%. I preferiti: aggiungi i negozi che più ti piacciono nella speciale sezione dei tuoi Preferiti. In questo modo, non ti perderai nessuna box perché riceverai una notifica quando ci saranno delle box disponibili. Il programma fedeltà: nella sezione profilo dell’app, è possibile trovare il programma fedeltà. Per ogni box salvata, il proprio profilo continuerà ad evolvere e far guadagnare nuovi sconti sotto forma di punti. Non ti resta che cominciare a risparmiare! Grazie a Phenix, è possibile risparmiare in media 700€ sulla propria spesa all’anno