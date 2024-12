Pizza a domicilio per Conte prima di Napoli-Lazio

- pubblicità -

Tra Antonio Conte e la pizza napoletana è stato amore a prima vista. Il mister degli azzurri si è da subito inserito nella cultura gastronomica della città, e per caricarsi prima del match di oggi contro la Lazio ha ordinato a casa una “Jonny Pummarola” dal flagship store di Johnny Take Ue al Corso Vittorio Emanuele.

Pomodorini gialli, pomodorini rossi, Mozzarella di Bufala Campana Dop, caciocavallo, olio evo. Questi gli ingredienti della pizza che gli è stata consegnata direttamente dal patron Giovanni Kahn della Corte, che aveva ospitato già Conte in diverse occasioni nel suo locale.

Sono numerose le personalità che frequentano la “pizzeria dell’ApeCar”, tra attori, cantanti e esponenti politici, richiamati dall’impasto digeribile, fritti fragranti, e piatti realizzati con materie prime d’eccellenza, rigorosamente Made in Italy.

Aperto a pranzo a cena, delivery su piattaforma Just Eat, “Johnny Take Uè”, è presente con pizzerie in tutta Italia e con il brevetto “ape pizza” in giro per il mondo dal 2013: un forno a legna tradizionale su un mezzo a tre ruote, che permette di gustare la tradizionale pizza napoletana con l’immediatezza dello street food.

Sulla scia del grande successo, il brevetto ha avuto un recentissimo upgrade “sistema modulare itinerante dotato di forno per la pizza” sbarcato in tantissimi hotel e pronto all’esordio anche negli Stati Uniti a Miami.