Pizza con zucca e animazione gratis: ecco l’Halloween con Salvatore Palma da pizz’amore a Sant’Anastasia.

Per la notte più terrificante dell’anno, la scelta più giusta può essere uscire di casa farsi coccolare. Tra le proposte di Halloween una delle più gustose è quella di Salvatore Palma che nel suo locale Pizz’Amore e Fantasia a Sant’Anastasia propone un menù di degustazione gourmet e l’animazione per i bambini.

I più grandi così potranno rilassarsi al tavolo godendosi già l’assaggio di benvenuto accompagnato da un flute di prosecco. Come antipasto ci sono i fritti della tradizione napoletana e mediterranea con un tocco di novità. Le frittatine sono proposte alla carbonara con uova di gallina allevata a terra e guanciale croccante oppure con salsiccia e friarielli. La palla di riso è fatta bolognese, carne macinata, carote e piselli immerso in un ragù cotto 6 ore, l’arancino è proposto con porcino e tartufo.

Poi spazio al suo punto di forza: le pizze gourmet, i cui ingredienti seguono sempre la stagionalità dei prodotti a km 0 con abbinamenti ricercati. Tra le più richieste del momento la “Papaccella” (vellutata di papaccelle vesuviane de L’orto conviviale, guanciale croccante e crema di provola Sorrentina), la “scarola mezza luna” (ripieno a mezza luna con scarole bio a km 0, noci campane, olive nere caiazzane, provola sorrentina , pecorino bagnolese e pepe), la “puparulillo” (peperoncini verdi de L’orto conviviale e salsiccia di maialino rosa campano) e la “Bufalina” con impasto ai cereali (Margherita con Mozzarella di Bufala DOP, pomodoro San Marzano dell’Agro Nocerino Sarnese colto a mano, formaggio, basilico e Olio EVO Italiano).

E per restare in tema Halloween nel menù troviamo anche la pizza con vellutata di zucca bio de L’orto conviviale, salsiccia di maialino rosa campano, provola affumicata alla paglia, formaggio e pepe.

Per completare la cena ci sono i dolci preparati in casa, come il cannolo scomposto con una delicata ricotta sarda e una fragrante sfoglia siciliana, oppure la millefoglie sbagliata, con sfoglia di burro fatto in casa, crema pasticciera e amarene sciroppate. Compresi nei 22 euro a persona anche acqua, Coca Cola e birra artigianale.

A 15 minuti d’auto da Napoli e con un ampio parcheggio, da “Pizz’amore e fantasia” è possibile prenotare anche grazie al sistema online comodo e veloce cliccando su pizzamore.ristoratoretopsuite.com.