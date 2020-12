“Pizza in Corsia 2021”, l’Accademia Nazionale Pizza DOC in sostegno dell’ARLI per “La stanza di Tobia”.

L’Accademia Nazionale Pizza DOC il 27 dicembre sosterrà l’ARLI – Associazione Regionale Leucemie Infantili” ed il progetto “La stanza di Tobia” attraverso un webinar con tutti i docenti del Team Accademia.

Il corso online sulle nuove tecniche per realizzare la pizza servirà per raccogliere fondi da devolvere interamente all’A.R.L.I per la realizzazione della “Stanza di Tobia”, una casa a disposizione delle famiglie dei giovani pazienti ricoverati presso gli ospedali Onco-Ematologici di tutto il Centro Sud Italia. Per partecipare al webinar basterà versare una quota minima di 20 euro direttamente all’ARLI.

“La Stanza di Tobia” è dedicata ad un giovane che ci ha lasciato il 27 dicembre 2019 a soli 23 anni. Con questo progetto vogliamo ricordarlo donando un sostegno a chi affronta la stessa battaglia” ha affermato Antonio Giaccoli, patron della Accademia Nazionale Pizza DOC, e Vincenzo Mercadante, presidente dell’ARLI.

Nel frattempo è stata avviata una campagna di crowdfunding sul sito “GoFundMe.com” per raggiungere la somma necessaria alla realizzazione del progetto. Questo il link della campagna https://www.gofundme.com/f/la-stanza-di-tobia?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Una raccolta fondi in collaborazione con il progetto “Pizza in corsia” nato nel 2019, il cui ricavato è stato sempre interamente destinato a finanziare il progetto.

Durante il webinar del prossimo 27 dicembre, infatti, sarà presentato anche “Pizza in Corsia 2021”, la terza edizione dell’evento benefico che ogni anno porta pizzaioli di spessore a realizzare pizze tra i corridoi dell’ospedale napoletano “Santobono – Pausillipon” assieme ai giovani pazienti.