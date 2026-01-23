Pizza, masterclass con Habemus Pala martedì 27

- pubblicità -

Il cash & carry si conferma non solo luogo di approvvigionamento, ma anche spazio di formazione e confronto per gli operatori del settore Horeca.

Prosegue così EuroLab, il format di masterclass firmato Eurocash, realtà parte della F.lli Morgese Srl – azienda storica attiva da oltre cinquant’anni nella distribuzione organizzata dedicata al canale professionale.

Martedì 27 gennaio, alle ore 15, da Eurocash (in via Napoli 216, Maddaloni /CE) è in programma un nuovo appuntamento di EuroLab che vede protagonista Habemus Pala, azienda specializzata nella produzione di basi pizza, con un incontro pensato per i professionisti del food service.

Il progetto EuroLab nasce con l’obiettivo di creare occasioni concrete di crescita, confronto e aggiornamento, mettendo al centro qualità del prodotto, resa in servizio e sostenibilità economica. Un format continuativo che integra formazione, dimostrazione pratica e dialogo diretto con le aziende, offrendo strumenti utili e immediatamente applicabili nel lavoro quotidiano.

La masterclass dedicata a Habemus Pala si concentra sul mondo pizza e, in particolare, sull’utilizzo delle basi pronte come soluzione organizzativa e produttiva per quei locali che desiderano proporre la pizza anche in contesti in cui non è presente una struttura tradizionale di impasto e cottura.

Al centro dell’incontro, la base Habemus Pala, un prodotto ad alta idratazione (oltre il 70%), steso a mano, precotto e successivamente congelato. La rigenerazione richiede una cottura di soli 5 minuti a 250°C, rendendo il prodotto adatto a diversi contesti di servizio. L’impasto biga e il particolare processo di lievitazione conferiscono alla base un basso indice glicemico, una struttura croccante alla base e una parte superiore soffice. Grazie alla sua struttura alta e leggera, la base può essere utilizzata non solo per la pizza tradizionale, ma anche come base per sandwich evoluti o per preparazioni gourmet, offrendo ai locali la possibilità di differenziare la proposta e ampliare il menu con applicazioni diverse.

Durante la masterclass è prevista una dimostrazione pratica, con la realizzazione di tre versioni una versione sandwich, una versione gourmet, e una versione classica, l’iconica margherita, per mostrare la versatilità del prodotto e le sue potenzialità in relazione a diversi format di locale e modelli di servizio. L’incontro si rivolge in particolare a quei locali che, per limiti di spazio o per scelta organizzativa, non intendono dispongono di forni, impastatrici e/o personale specializzato. I Lab sono a gratuito e a numero chiuso e riservati ai professionisti del settore, con prenotazione obbligatoria.