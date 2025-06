Pizza Village 2025, i primi nomi

- pubblicità -

Il Coca-Cola Pizza Village 2025 si prepara a tornare con tutta la sua energia, il suo calore travolgente e l’atmosfera speciale di un grande villaggio, dove la pizza diventa festa e passione condivisa. Un evento atteso da migliaia di persone, che richiama pubblico da tutta Italia e non solo, grazie al format che unisce le eccellenze dell’arte bianca partenopea, gli show gratuiti di RTL 102.5 e la presenza di grandi partner.

L’attesa comincia con il Road to Pizza Village, il countdown ufficiale verso l’evento, raccontato attraverso protagonisti, contenuti, curiosità e anticipazioni che accompagneranno il pubblico fino al giorno dell’apertura, con tante novità in arrivo già nelle prossime settimane.

Tra queste, a partire dal 1° giugno, sarà attiva la prevendita online del Menù Pizza Village , con offerte promozionali riservate a chi acquista in anticipo.

Ecco i nomi di alcuni dei pizzaioli che accenderanno il villaggio con la loro interpretazione della Margherita e una Pizza Special, creata per raccontare radici e storie familiari che ogni giorno entrano in forno insieme all’impasto.

Antica Pizzeria da Gennaro, Casa Reale, Ciàmammà, Da Mario, Donna Sofia ai Tribunali, Errico Porzio, Farinati – Pizza and More, Gino e Toto Sorbillo, Guappo Amoriello, I Damiano pizza concept, L’Antica Pizzeria da Michele, La Campagnola, Lucignolo Bella Pizza, Maruzzella, MaryRose, Maturazioni, Onna Lella, Pellone, Tumasì, Vesi, ZeroOttantUno.

Anche per l’edizione 2025, il Coca-Cola Pizza Village può contare sulla presenza e il sostegno di partner d’eccezione, che ogni sera accoglieranno il pubblico all’interno del villaggio con degustazioni, gadget, attività e momenti esperienziali, offrendo i loro prodotti e aggiungendo sapore, calore e sorprese a ogni serata.

Ancora una volta, sarà Coca-Cola a titolare l’edizione. “È un piacere essere nuovamente al fianco di Pizza Village come title sponsor dell’evento nella città della pizza”, ha dichiarato Paola Donelli, Frontline Activation Marketing Director di Coca-Cola Italia. “Questo evento rappresenta un momento speciale di condivisione, valore che rispecchia perfettamente l’essenza del nostro marchio iconico, oltre a essere un appuntamento importante per gli italiani e siamo orgogliosi di esserci per omaggiare un’eccellenza del Paese, la pizza, accompagnandola con l’inconfondibile gusto di Coca-Cola”.

Come sempre, Mulino Caputo, Founding & Global Partner, rinnova la sua presenza al fianco del Pizza Village. “Il Pizza Village è il luogo in cui l’artigianalità diventa protagonista. Un’occasione preziosa per vedere tanti pizzaioli lavorare fianco a fianco, mostrando al pubblico la cura, la manualità e la passione che rendono unica la pizza napoletana. Siamo fieri di sostenere, fin dalla prima edizione, un evento che valorizza l’autenticità del nostro mestiere.”

— Antimo Caputo, CEO Mulino Caputo

Si scaldano i forni, dunque, che dall’1 al 6 luglio riempiranno gli spazi della Mostra d’Oltremare. “Quest’anno ci siamo spostati un po’ in avanti rispetto al solito periodo di giugno – commentano gli organizzatori – per evitare la concomitanza con gli eventi in programma allo Stadio Maradona. Vogliamo, in accordo con l’Amministrazione comunale, che i nostri visitatori possano trovare le migliori condizioni di viabilità e maggiore facilità di parcheggio”

Pizza Village è un grande gioco di squadra:

Coca-Cola – Title Sponsor; Mulino Caputo – Founding & Global partner; Latteria Sorrentina, Ciao Il Pomodoro di Napoli, Caffè Toraldo – Global Partner; Peroni Nastro Azzurro – Main Sponsor; Aperol, Pastificio Garofalo, Olio Basso, Frittò, Daygum – Official sponsor

Per info: www.pizzavillage.it

Seguici su Instagram e Facebook: @officialpizzavillage