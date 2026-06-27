Pizza Village e canzone napoletana: patto per la candidatura Unesco

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Il Coca Cola Pizza Village sostiene la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell’umanità. Dopo che l’arte del pizzaiuolo napoletano è stata inserita nei beni immateriali tutelati dall’Unesco, nella kermesse che la celebra con i migliori interpreti del panorama mondiale, si fa il tifo affinché Napoli possa raggiungere un altro storico traguardo.

Dal 7 al 12 luglio, sul lungomare Pertini di Pozzuoli, in un tripudio di prelibatezze alimentari, protagonista sarà ancora la musica, con un ritorno alle radici profonde delle origini partenopee. Lo annuncia Claudio Sebillo, che in queste ore con Alessandro Marinacci e il sindaco Gigi Manzoni, sta affinando l’organizzazione dell’evento.

Talk con Gianni Simioli, i protagonisti

Annunciati primi artisti, protagonisti dei live talk con Gianni Simioli: tra i primi artisti annunciati figurano Franco Ricciardi, Walter Ricci, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Tony Tammaro, Ivan Granatino, Francesco Da Vinci, Monica Sarnelli, Gianluca Capozzi, Tommaso Primo, Roberto Colella, Mavi e I Desideri, ma come da tradizione presto saranno rivelati i protagonisti, ai quali si aggiungeranno alcune sorprese.

22 pizzerie, 6 giorni di degustazioni e spettacolo

Sul lungomare di Pozzuoli ci saranno 22 pizzerie, 6 giorni di degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e intrattenimento he accompagneranno il pubblico in un viaggio nella tradizione. Ma anche con occhio alle nuove tendenze della pizza italiana e i protagonisti che stanno cambiando il volto di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. Il sindaco Manzoni ha annunciato anche un piano di potenziamenti dei parcheggi, dei trasporti e un servizio navetta che consentirà ai visitatori del villaggio di raggiungerlo senza criticità.

Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli

Per il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, il Coca-Cola Pizza Village rappresenta «un evento importante che arriva in un momento particolare per la città». Il primo cittadino sottolinea come la manifestazione sia stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e come il suo arrivo a Pozzuoli costituisca un’opportunità significativa per il territorio e per una comunità che negli ultimi anni ha dovuto affrontare momenti complessi.

Manzoni evidenzia inoltre il lavoro organizzativo avviato da mesi per garantire il corretto svolgimento dell’evento. «Stiamo valutando con attenzione ogni aspetto legato alla manifestazione, lavorando insieme ai tecnici, agli uffici comunali e agli organizzatori, che ringrazio per aver creduto nella nostra città. Sono convinto che il risultato sarà importante e che potrà rappresentare un volano per il futuro di Pozzuoli».

Mobilità

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della mobilità. Il sindaco annuncia un piano specifico per favorire l’accesso al villaggio attraverso parcheggi dedicati, navette e il potenziamento del trasporto pubblico. «Abbiamo chiesto a EAV e alla Regione Campania un incremento delle corse sia su gomma sia su ferro, affinché le tante persone che raggiungeranno Pozzuoli possano farlo in maniera semplice e comoda anche nelle fasce orarie serali».

Claudio Sebillo

Entusiasta della nuova location anche Claudio Sebillo, organizzatore della manifestazione, che definisce il ritorno sul lungomare «un riabbraccio al mare che ci è mancato per qualche anno». Sebillo ringrazia l’amministrazione comunale, le istituzioni e le forze dell’ordine per l’accoglienza ricevuta e sottolinea il forte senso di responsabilità con cui viene affrontata l’edizione 2026.

L’organizzatore rivendica inoltre l’identità originale del format: «Il Pizza Village è l’originale. Dopo Berlino, Londra, Milano e Roma, quest’anno approda a Pozzuoli con un’edizione che avrà una matrice ancora più fortemente napoletana».

Musica

Proprio la musica rappresenterà uno degli elementi caratterizzanti dell’edizione 2026. Nell’anno della candidatura della Canzone Napoletana a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, il Coca-Cola Pizza Village sceglie infatti di rafforzare ulteriormente il proprio legame con la tradizione musicale partenopea.

«Sul nostro palco sono passati artisti che oggi rappresentano punti di riferimento della scena nazionale. Quest’anno vogliamo dare ancora più spazio ai talenti e alla cultura musicale del territorio».

Sebillo ricorda infine che i veri protagonisti resteranno i maestri pizzaioli e annuncia la presenza di alcune delle realtà più rappresentative del settore insieme a numerosi protagonisti del territorio flegreo.

7-12 luglio

Il Coca-Cola Pizza Village si svolgerà dal 7 al 12 luglio sul lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli, con apertura quotidiana dalle 18.00 all’1.00 di notte. Sei giorni dedicati alla pizza, alla musica e all’intrattenimento, con una sorpresa finale che gli organizzatori, per il momento, preferiscono mantenere riservata.