Pompei, progetto di azienda vitivinicola negli Scavi

Un’azienda vitivinicola del Parco con ciclo produttivo completo, da realizzarsi all’interno dell’area archeologica.

Un nuovo capitolo per la viticoltura e la storia del patrimonio naturalistico del sito.

Il Parco ha selezionato il Gruppo Tenute Capaldo, ed in particolare le due cantine Feudi di San Gregorio e Basilisco, per l’attivazione di una forma speciale di Partenariato per la gestione, valorizzazione dei vigneti all’interno del sito e la produzione di vino.

Venerdì 21 marzo alle ore 11,00 presso il vigneto della Casa della Nave Europa, sarà presentata ufficialmente questa novità ed illustrate dal Direttore del Parco, Gabriel Zuchtrieghel e dal Presidente di Feudi di San Gregorio, Antonio Capaldo le modalità di questa sinergia.