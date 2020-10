Poppella apre anche a Piazza Cavour.

Ciro Poppella cala il tris. Oltre alla Sanità e a via Santa Brigida, il famoso pasticciere napoletano ha aperto una sede anche a piazza Cavour. L’inventore dei “fiocchi di neve” proporrà i suoi dolci di fronte allo storico Museo di Napoli.

«Aprire un nuovo punto vendita in questo momento difficile – ha affermato Ciro Poppella – ci aiuta a non mollare e a pensare al futuro con ottimismo. La speranza è che presto il Covid possa essere debellato in modo tale da far rivivere nuovamente la nostra città anche a livello turistico».