Poppella firma un esclusivo “Fiocco di Neve al Cioccolato Novi”

In occasione della finale di X Factor Italia a Napoli, la Pasticceria Poppella celebra l’evento con una creazione speciale: il Fiocco di Neve al Cioccolato Novi, una versione inedita del celebre dolce che ha reso famoso il laboratorio del Rione Sanità Sanità.
L’ideatore del nuovo gusto è Ciro Poppella, che ha unito la morbida brioche e la leggendaria crema del Fiocco di Neve alla finezza del Cioccolato Novi, creando un connubio pensato per rappresentare l’energia, il talento e la creatività della città in festa.
«Per la finale di X Factor volevo un dolce che raccontasse Napoli ma anche l’Italia dell’eccellenza. Il cioccolato Novi si è rivelato il compagno perfetto per dare una nuova identità al nostro Fiocco di Neve, senza tradirne l’anima», dichiara Ciro Poppella.
