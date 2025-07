Poppella presenta gelateria Annarè

- pubblicità -

Giovedì 17 luglio, la storica Pasticceria Poppella ha inaugurato ufficialmente la sua nuova gelaterianel cuore del Rione Sanità, a pochi passi dalla sede principale di via Arena alla Sanità. Un progetto atteso e custodito con cura, il cui nome è stato tenuto segreto fino a oggi. Il nuovo locale si chiamerà “Annarè”, in omaggio ad Anna, moglie di Ciro Poppella, anima e volto della pasticceria.

“Dedico questa gelateria a mia moglie Anna, compagna di vita e di sogni. Il nome ‘Annarè’ è un gesto d’amore, ma anche un simbolo della dolcezza autentica che cerchiamo ogni giorno di offrire. La gelateria nasce con lo sguardo rivolto all’innovazione, senza mai dimenticare i gusti tradizionali che raccontano Napoli. “Annarè” è più di una gelateria e vogliamo regalare emozioni in ogni cucchiaio, con la stessa passione che ci guida da tre generazioni” – dichiara Ciro Poppella nel giorno dell’inaugurazione.

A garantire l’eccellenza nella qualità dei gusti è stato chiamato Palmiro Bruschi, primo Campione Italiano di Gelateria, punto di riferimento per l’arte gelatiera artigianale italiana. Con la sua esperienza pluridecennale, Bruschi ha curato la consulenza per la selezione e realizzazione dei gusti, con un equilibrio tra sperimentazione e rispetto delle materie prime. I suoi gelati sono celebri per l’attenzione al dettaglio, la naturalezza degli ingredienti e l’armonia delle texture.

Questa apertura segna un’evoluzione naturale di un percorso costruito con passione, sacrificio e amore per le cose fatte bene Dopo il successo dei celebri Fiocchi di Neve e l’affermazione della pasticceria a livello nazionale, la famiglia Poppella sceglie di rinnovarsi ancora, puntando sul mondo del gelato artigianale.

La gelateria “Annarè” nasce come simbolo di continuità e innovazione, in cui la tradizione familiare si intreccia con nuove idee e con una visione moderna della qualità. È anche un gesto di radicamento profondo nel territorio: aprire nel cuore del Rione Sanità, a pochi passi dalla sede storica, è una scelta che ribadisce il legame indissolubile con il quartiere dove tutto è cominciato.

L’inaugurazione si è svolta in un clima di grande festa e partecipazione. Presenti, accanto a Ciro e Anna, anche i figli e le rispettive famiglie: Salvatore con la moglie Maria e i figli Anna, Antoniae il piccolo Ciro; Rita con la moglie Anna Chiara e la figlia Chloe; Carmen con il compagno Luigi e il piccolo Luigi.

Presente anche i cari amici: Assunta Pacifico e il figlio Giuseppe Scicchitano del ristorante “A figl do marinaro” e Peppe di Napoli con la moglie Brunella,