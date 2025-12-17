Pozzuoli, al via la seconda edizione di RocCocò Fest

- pubblicità -

Rassegna dedicata al Roccocò, dolce della tradizione natalizia napoletana e allo stile architettonico Rococò.

La manifestazione si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle ore 16.00, presso il museo Diocesano al Rione Terra di Pozzuoli. Protagonista sarà il roccocò, dolce a forma di ciambella e dal profumo speziato a base di mandorle, zucchero, farina, canditi e pisto napoletano.

Alla tavola rotonda parteciperanno il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo, il direttore dei beni culturali della Diocesi di Pozzuoli Don Roberto della Rocca, l’ideatrice del progetto Anna Russolillo presidente di Villaggio Letterario e la coordinatrice di Puteoli Sacra Francesca Attanasio. Interverranno Anna Abbate, archeologa , Gea Palumbo, presidente Accademia dei Campi Flegrei, Fosca Tortorelli, giornalista di wine & food e Tommaso Luongo, presidente AIS Campania. Modererà l’incontro Gianni Ambrosino, direttore del VG21. Il focus prevede visite guidate al museo Diocesano e alla Cattedrale Duomo di Pozzuoli con le guide del penale di Puteoli Sacra. Show cooking con il maestro pasticciere Ciro Scarpato dell’Associazione Pasticcieri Napoletani e giovani pasticcieri napoletani. L’ abbinamento roccocò, vini e liquori napoletani a cura dell’AIS Campania e un buffet rustico con finale di dolci natalizi. La manifestazione promossa da Villaggio Letterario con il contributo dalla Città Metropolitana di Napoli gode del patrocinio morale del Comune di Pozzuoli ed è realizzata in collaborazione con Puteoli Sacra, il Gruppo archeologico Kyme, la Biblioteca della Diocesi di Pozzuoli, l’Accademia dei Campi Flegrei, AIS Campania, l’ associazione Pasticcieri Napoletani e Projecta.