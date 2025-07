Premio Truth – Best Company Awards, premiate le eccellenze enogastronomiche

- pubblicità -

Si è svolta con straordinario successo la prima edizione del Premio Truth – Best Company Awards, evento promosso da Truth Events & Restaurant, volto a celebrare l’eccellenza delle aziende del settore agroalimentare e dei professionisti che si distinguono per innovazione, sostenibilità e visione etica nella filiera del cibo.

La serata, tenutasi il 28 giugno 2025 presso la sede Truth, ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti, tra imprenditori, rappresentanti istituzionali, giornalisti e professionisti del settore, confermandosi fin da subito come un appuntamento di riferimento per chi considera il cibo non solo nutrimento, ma cultura, impresa e futuro.

Un inizio elegante e suggestivo

L’evento è stato introdotto dalla giornalista e conduttrice Paola Mercurio, che ha aperto i lavori con un caloroso benvenuto e una presentazione della missione del Premio Truth. L’accoglienza musicale, curata dal raffinato trio d’archi Muse Strings, ha contribuito a creare un’atmosfera sofisticata e coinvolgente sin dai primi minuti della serata.

Il valore delle istituzioni

A seguire, sono stati portati i saluti istituzionali del Comitato Tecnico, con i ringraziamenti ufficiali ai prestigiosi enti che hanno concesso il loro patrocinio e sostegno morale all’iniziativa:

Istituto di Cultura Meridionale

Corpo Consolare Diplomatico di Napoli

A.M.I.R.A. – Associazione Maître Italiana Ristoranti e Alberghi

Fondazione E. Novation

Cattedra UNESCO presso l’Università Federico II di Napoli, rappresentata dalla Prof.ssa Annamaria Colao

Gli interventi

Hanno poi preso la parola figure chiave nella promozione e realizzazione dell’iniziativa.

Un intervento sentito è stato quello della Lady Chef Alessandra Barrazi, rappresentante della Federazione Nazionale Italiana Cuochi. A seguire, è stata invitata sul palco la Dott.ssa Dorotea Ragucci, CEO e Founder di Truth e ideatrice del premio, che ha illustrato il valore etico, imprenditoriale e culturale del premio, rivolto a chi opera con coscienza e visione nel settore del food & beverage.

Hanno portato il loro saluto anche il direttore artistico del premio Alfredo Mariani e il direttore artistico di Truth Events & Restaurant Fabio Ragucci, che hanno ringraziato il pubblico e le aziende per l’entusiasmo e la partecipazione.

Le premiazioni

Cuore della serata è stata la cerimonia di premiazione, che ha celebrato aziende virtuose del panorama nazionale:

Biffi – Ritira il premio Marco Tommasini , responsabile vendite Campania. Premia Giuseppe Sorrentino della Fondazione E. Novation.

– Ritira il premio , responsabile vendite Campania. Premia della Fondazione E. Novation. La Fiammante – Ritirano il premio Francesco Franzese e Giuseppe Urciuolo . Premia Alessandra Barrazi .

– Ritirano il premio e . Premia . Dorella – Ritira il premio il proprietario Sig. Alfonso Candela .

– Ritira il premio il proprietario . La Gaudianense – Ritira il premio il Direttore Generale di Sunrise Spa – Cash Food & Beverage, Attilio Mattiacci .

– Ritira il premio il Direttore Generale di Sunrise Spa – Cash Food & Beverage, . Sant’Orsola – Ritira il premio il responsabile vendite Campania Nicola Borriello . Premia Dario Duro di A.M.I.R.A.

– Ritira il premio il responsabile vendite Campania . Premia di A.M.I.R.A. Granata – Ritira il premio il proprietario Gennaro Granata . Premia Rosario Lopa , socio onorario AMIRA e portavoce della Consulta Nazionale Agricoltura e Turismo.

– Ritira il premio il proprietario . Premia , socio onorario AMIRA e portavoce della Consulta Nazionale Agricoltura e Turismo. Pavone – Ritira il premio Angelo Garuti.

I riconoscimenti sono stati consegnati sul palco con la proiezione dei rispettivi videomessaggi aziendali sui ledwall, a conferma dell’identità e dell’impegno dei brand premiati.

Premi interni e ringraziamenti

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutto lo staff Truth, con premi speciali assegnati a:

Giovanni Peluso , Direttore di Sala

, Direttore di Sala Gli chef Pasquale Palladino e Mario Bevilacqua

e Il Bar Manager Antonio Menniti

I premi sono stati consegnati direttamente dalla Dott.ssa Dorotea Ragucci e dal direttore artistico Fabio Ragucci, a riconoscimento dell’altissimo livello di professionalità e passione messo al servizio dell’evento.

Un plauso particolare è andato all’ufficio stampa di Veronica Caprio, che ha curato con efficienza e visione strategica tutta la comunicazione pre e post evento.

Una serata da ricordare

Tra gli ospiti d’onore della serata, ha incantato il pubblico la showgirl Sylvie Lubamba, attrice e conduttrice televisiva, che ha regalato un momento di eleganza e fascino, molto apprezzato dai presenti.

Dopo la consegna dei premi, la serata è proseguita con le sonorità swing dell’Arturo Caccavale Swing Quartet, che ha accompagnato la cena e l’after party con un repertorio coinvolgente e raffinato. A conclusione, il taglio della torta ha suggellato una serata memorabile.

Il cibo come veicolo di futuro

Il Premio Truth nasce per raccontare un settore in evoluzione, che sa guardare oltre il prodotto per investire in cultura, benessere e responsabilità.

Un premio che mette al centro il cibo come strumento di cambiamento, capace di unire imprese, territori e persone.

Questa prima edizione ha rappresentato non solo un traguardo, ma l’inizio di un percorso destinato a crescere ed evolversi nel tempo.

Le aziende premiate, selezionate tra eccellenze provenienti da tutto il territorio nazionale, testimoniano la vitalità e la diversità di un comparto che guarda al futuro con competenza e passione.

Alla luce del grande entusiasmo riscontrato tra i partecipanti, e della richiesta a gran voce di una nuova edizione, siamo felici di annunciare che il Premio Truth tornerà il prossimo anno con la sua seconda edizione, ancora più ricca di contenuti, partecipazione e visione.

Truth Events & Restaurant

con gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dà appuntamento al 2026.