Premio Truth II edizione, celebrate eccellenze dell’agroalimentare a Pozzuoli

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Una celebrazione delle eccellenze italiane, delle imprese virtuose e delle storie che raccontano il valore del nostro Paese. È questo lo spirito della seconda edizione del Premio Truth – “Il Cibo Protagonista del Cambiamento”, andata in scena nella prestigiosa cornice del Truth Restaurant&Events di Pozzuoli.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, imprenditori, professionisti, mondo accademico e rappresentanti della cultura, con l’obiettivo di valorizzare il sistema agroalimentare italiano attraverso i temi dell’innovazione, della sostenibilità, della ricerca e della tutela delle identità territoriali.

La serata

Paola Mercurio e Magda Mancuso hanno condotto la serata e hanno accompagnato il pubblico lungo il percorso della manifestazione, dando voce ai protagonisti e alle storie delle aziende premiate.

Paola Mercurio ha aperto al cerimonia delle premiazioni chiamato sul palco la proprietaria del Truth e CEO Founder di Truth Event Dorotea Ragucci, anima e promotrice del Premio, che ha dato il via ufficiale alla serata insieme alla Prof.ssa Anna Maria Colao, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Premio, Professore Ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare della Cattedra UNESCO “Educazione alla Salute e Sviluppo Sostenibile” e Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

Cibo elemento di salute, cultura e ricerca

La Prof.ssa Colao ha sottolineato il ruolo centrale del cibo come elemento di salute, cultura, ricerca e sviluppo sostenibile, confermando la visione scientifica e culturale alla base del progetto.

La manifestazione porta la firma di Alfredo Mariani Art Director dell’iniziativa, ideatore di un percorso capace di unire comunicazione, impresa e valorizzazione delle eccellenze italiane, con la perfetta direzione artistica della struttura affidata a Fabio Ragucci.

Magda Mancuso ha condotto l’anteprima, mentre le atmosfere musicali dell’Arturo Caccavale Swing Quintet, che ha accompagnato gli ospiti con eleganza e raffinatezza, hanno impreziosito la serata.

Le Aziende premiate e i protagonisti della seconda edizione

Il Premio Truth ha celebrato celebrate importanti realtà del panorama agroalimentare italiano, premiate per il loro impegno nella qualità, nell’innovazione e nella valorizzazione dei territori.

Quest’anno premiate:

GranTerre

GranTerre (Emilia Romagna), uno dei principali gruppi dell’agroalimentare italiano, il riconoscimento è stato ritirato dal Dott. Alberto Tarallo, a consegnare il premio il Magnifico Rettore dell’Università AUGE, Prof. Avv. Giuseppe Catapano, che subito dopo la premiazione ha voluto coinvolgere sul palco Sua Eccellenza Ernest Ndabashinze, Ambasciatore del Burundi in Italia, insieme alla diplomatica Fiume Giallo Imperatore, in un momento dedicato al dialogo internazionale e alla collaborazione tra culture.

Sanpellegrino

Sanpellegrino ( Lombardia gruppo Nestlè) leader indiscusso nel mondo. Premiata dal Prof. Avv. Gennaro Famiglietti, Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, Console Generale della Bulgaria e Segretario Generale del Corpo Consolare e Diplomatico di Napoli, ritirato dal responsabile Sud Italia Nicola Ferrucci

Biffi

Biffi FORMEC ( Emilia Romagna) ha ritirato il premio il responsabile aziendale Danilo Agliano, premiato da Dario Duro, Fiduciario AMIRA Napoli – Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi.

Granata 1936

Granata 1936 (Campania) il riconoscimento è stato ritirato dal responsabile aziendale Raffaele Abbate, premiato da Lady Chef Alessandra Baruzzi, Coordinatrice Nazionale del compartimento Federazione Italiana Cuochi.

La Fiammante

La Fiammante ( Campania) ha ritirato il premio Giuseppe Urciuolo, premiato dall’attrice Rosa Miranda.

Stuzzicante

Stuzzicante ( Campania) il riconoscimento è stato ritirato dal CEO Catello Sorrentino, premiato dal regista cinematografico Rosario Errico, vincitore del Globo d’Oro e nomination agli Oscar.

Dorella-Oleificio Candela

Dorella – Oleificio Candela ( Campania) ha ritirato il premio il responsabile Giorgio Tramontano, premiato dal giornalista Diego Paura, responsabile della redazione Cultura e Spettacolo del ROMA.

‘O Sole ‘e Napule

O Sole ‘e Napule ( Campania) il premio è stato ritirato da Daniele Calabria, consegnato dall’ Avv. Ivana Petrone per la Fondazione E. Novation che ha portato i saluti del Presidente Massimo Lucidi da Washington.

Enodelta

Enodelta ( Campania) ha ritirato il riconoscimento il fondatore Antonio Caputo, premiato da Pasquale Brillante, Maestro dei Vini per AMIRA Campania.

Dorotea Ragucci: “Guardiamo già alla terza edizione”

Al termine della serata, Dorotea Ragucci, CEO Founder Truth Event e ideatrice del progetto insieme al team del Premio in particolare Attilio Mattiacci Direttore Generale Sunset Cash-Food&Beverage e allo staff del Truth con il direttore Gianni Aiello, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della seconda edizione:

“Sono profondamente grata a tutti coloro che hanno reso possibile questa seconda edizione del Premio Truth. Questo risultato nasce dalla collaborazione, dalla passione e dalla volontà di raccontare un’Italia che ogni giorno lavora, innova e difende le proprie eccellenze. Il cibo è cultura, identità e futuro. Da questa energia ripartiamo già guardando alla terza edizione, con l’obiettivo di ampliare ancora di più il nostro sguardo verso il futuro del Made in Italy, sostenendo chi continua a creare valore attraverso qualità, ricerca e visione.”

Obiettivi

La seconda edizione del Premio Truth ha così confermato la propria vocazione: raccontare quelle realtà che trasformano ogni giorno il cambiamento in opportunità, attraverso innovazione, sostenibilità, sicurezza alimentare e capacità imprenditoriale.

Un viaggio dentro il cuore produttivo dell’Italia, dove il cibo non è soltanto una risorsa economica, ma cultura, identità e patrimonio da custodire e innovare.

“Il Cibo Protagonista del Cambiamento” si conferma una visione concreta del futuro: un futuro costruito da persone, aziende e territori capaci di rappresentare il meglio del Made in Italy.