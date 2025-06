Premio Truth, sabato 28 al Lago d’Averno

- pubblicità -

Si è tenuta ieri, presso la meravigliosa sede dell’Istituto di Cultura Meridionale di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Premio TRUTH, riconoscimento dedicato alle eccellenze del settore enogastronomico italiano.

Ad aprire i lavori è stato il Direttore Artistico del Premio, Alfredo Mariani, affiancato dalla Dott.ssa Dorotea Ragucci, CEO di TRUTH EVENTS, e da Fabio Ragucci, Direttore Artistico della struttura.

Il Prof. Gennaro Famiglietti, Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, non è potuto essere presente per impegni legati alla crisi diplomatica internazionale in corso, ma ha voluto far giungere i suoi saluti e il suo pieno sostegno all’iniziativa.

Tra gli ospiti d’onore, ha partecipato alla conferenza anche la campionessa italiana Master 2024 di sciabola, Angelica Marziali, autentica interprete del principio “mens sana in corpore sano”, e testimone del valore dello sport come strumento di crescita, etica e disciplina.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Corpo Diplomatico Consolare di Napoli – Campania per la presenza e il costante supporto a iniziative culturali e imprenditoriali di valore per il territorio.

Il Premio TRUTH mira a premiare le realtà virtuose del comparto agroalimentare italiano, individuate attraverso un’attenta selezione operata dal Comitato Tecnico Scientifico presieduto dalla Prof.ssa Annamaria Colao, Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici, Professore Ordinario di Endocrinologia e Direttore di Unità Operativa Complessa presso il Policlinico Federico II, coadiuvata proprio dal Prof. Famiglietti.

I destinatari del Premio TRUTH saranno annunciati nel corso della serata di gala in programma per sabato 28 giugno, un evento che intende attestare stima e riconoscimento pubblico a chi, attraverso il proprio lavoro, la propria visione imprenditoriale e un’etica coerente, contribuisce ogni giorno a valorizzare il comparto agroalimentare italiano.

L’evento si svolgerà sabato 28 giugno presso il Truth Events sito in Via Italia 63 a Pozzuoli Lago D’Averno (Napoli) e vedrà la partecipazione diverse eccellenze del nostro territorio, tra queste anche quella del giornalista campano Gianfranco Coppola, esperto di enogastronomia, volto di punta Rai e caporedattore vicario della TGR Campania.

L’evento gode anche del patrocinio dell’Università AUGE, che sarà rappresentata per l’occasione dal Rettore, Prof. Giuseppe Catapano, a testimonianza del legame tra ricerca accademica, cultura del territorio e valorizzazione delle eccellenze italiane.

PREMIO TRUTH 2025

Riconoscere il Valore della Verità nella Filiera Agroalimentare Italiana

Il Premio TRUTH è nato per premiare le aziende italiane che si distinguono per il loro impegno concreto in quattro ambiti chiave:

• Sicurezza alimentare

• Ricerca

• Sostenibilità ambientale

• Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Un riconoscimento che celebra non solo l’impresa, ma uno stile di vita coerente con le vocazioni e le identità dei territori.

I NUMERI DI UN’ITALIA CHE RESISTE

Nel 2024, secondo dati ISTAT elaborati da Coldiretti, la produzione alimentare è stata l’unica industria manifatturiera a registrare una crescita (+1,8%), in netta controtendenza rispetto alla contrazione generale che ha colpito gran parte degli altri settori.

L’export agroalimentare ha toccato il record di 70 miliardi di euro, con un incremento dell’8% rispetto al 2023. Il comparto vale oggi oltre 620 miliardi di euro, e impiega circa 4 milioni di lavoratori, rappresentando un pilastro economico e culturale del Paese.

Il Made in Italy “dal campo alla tavola” vede coinvolti:

• 740.000 aziende agricole

• 70.000 industrie alimentari

• oltre 330.000 realtà della ristorazione

• 230.000 punti vendita al dettaglio

Una rete estesa e dinamica, cuore pulsante dell’identità produttiva italiana.

TURISMO E CUCINA: UN BINOMIO STRATEGICO

Per oltre il 64% degli italiani, l’esperienza gastronomica è un criterio decisivo nella scelta delle vacanze. Le mete più apprezzate restano Sicilia, Puglia, Campania e Toscana. La prenotazione avviene spesso entro le 24 ore precedenti, e il budget medio per un’esperienza culinaria si aggira tra i 20 e i 35 euro a persona.

IL CUORE DEL MADE IN ITALY

Migliaia di piccoli e medi produttori sono i custodi della qualità dei prodotti simbolo del Made in Italy: vino, olio, ortaggi e cereali. Il loro impegno quotidiano garantisce eccellenza e tutela dell’identità dei territori.

LE SFIDE DEL DOMANI

Il cambiamento climatico, l’inquinamento e la diffusione delle microplastiche mettono a rischio l’intera filiera. Questi fenomeni compromettono la biodiversità, la salute pubblica e la sostenibilità del nostro modello produttivo.