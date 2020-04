Prepariamo il Tortano con la videoricetta di Ciro Poppella.

Pronti per una nuova ricetta di Ciro Poppella ?

Questa volta è il Tortano soffice, alto e gustoso.

Il tortano è una delle ricette più famose della cucina napoletana per festeggiare la Pasqua, un impasto arricchito dallo strutto e farcito con salumi e formaggi, da presentare già tagliato a fette, perfetto sia caldo che freddo da portare in tavola per la gioia di tutti.

Non c’è Pasqua senza tortano a Napoli!

Siamo pronti per un’altra ricetta di #CiroPoppella! Questa volta proponiamo il Tortano, un tipico rustico napoletano che si prepara durante il periodo di Pasqua. È molto simile al Casatiello.

Per la farcitura:

300g ciccioli

300g formaggio semi piccante

300g salame o prosciutto

4uova sode

Per l’impasto:

500g di farina

20g di lievito

10g di sale

80g di strutto

300g di acqua

Pepe

Durata cottura:

40min 180°

20min 160°