Presentato il Fiocco di Neve limited edition per l’Ucraina

È stata presentata ieri, con una festa all’interno della pasticceria Poppella, nel cuore del quartiere Sanità, la limited edition del famoso Fiocco di Neve, il dolce inventato da Ciro Poppella: stesso gusto, ma ricoperto con i colori della bandiera ucraina, così come le scatole speciali realizzate per la vendita, il cui ricavato andrà interamente all’associazione Dateci le Ali APS per le attività di supporto al popolo ucraino. Un’iniziativa che sarà riproposta tutti i sabati e le domeniche fino al mese di dicembre, quando il ricavato verrà consegnato ufficialmente in occasione dell’ormai tradizionale concerto di Natale organizzato da Dateci le Ali.

“Sono felice – ha spiegato Ciro Poppella – di poter offrire il mio contributo a questa importante iniziativa dedicata ai profughi ucraini arrivati in Italia. Credo che la solidarietà sia un ingrediente fondamentale, tanto nella vita quanto nella pasticceria: un piccolo gesto, come un dolce preparato con amore, può portare un momento di conforto e speranza a chi sta vivendo situazioni difficili. Con il mio dolce Fiocco di Neve in limited edition voglio esprimere vicinanza e sostegno a tutte le persone costrette a lasciare la propria terra a causa della guerra. Ringrazio l’associazione Dateci le Ali per l’impegno concreto e umano con cui ogni giorno accoglie e aiuta queste famiglie.”

“Ciro Poppella è un caro amico che in ogni occasione in cui abbiamo avuto necessità è sempre stato vicino all’associazione – ha aggiunto la presidente di Dateci le Ali APS , Tania Genovese -. Questa volta ha raccolto la nostra esigenza di sostenere le attività a favore dei tanti bambini e ragazzi ucraini che hanno trovato rifugio nella nostra città e che noi supportiamo quotidianamente, lanciando questa raccolta con un’edizione dedicata del suo dolce storico. Tutta la comunità ucraina gli è molto grata, anche perché è un orgoglio vedere i colori della nostra bandiera su quello che è diventato uno dei simboli della Napoli contemporanea”.