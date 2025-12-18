Procida, al via Paesaggi della Cucina Mediterranea

- pubblicità -

L’isola di Procida sarà teatro, domenica prossima, dell’evento “RE-COVer: Paesaggi della Cucina Mediterranea”.

Una manifestazione promossa da Lunaria Onlus, con il contributo della Città Metropolitana di Napoli e il patrocinio del Comune di Procida, che unisce cultura, arte e gastronomia del Mediterraneo.

La giornata prevede una mostra, musica, degustazioni e momenti di confronto sul patrimonio eno-gastronomico del territorio. L’evento si aprirà alle ore 11.00 al Palazzo D’Avalos.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo, il delegato alla Cultura del Comune di Procida Michele Assante del Leccese, la presidente di Lunaria A2 Federica Russolillo, la presidente del Museo Donne del Mediterraneo Calmana Gea Palumbo, la presidente del Gruppo Archeologico Kyme Anna Abbate. Interverrà l’artista Massimiliano Riso.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 28 dicembre alle ore 11.00 nella Sala consiliare del Comune di Procida con la tavola rotonda “Arte, territorio e tradizione eno-gastronomica”, dedicata al rapporto tra cultura, paesaggio e pratiche alimentari. Dopo i saluti di Michele Assante del Leccese, Vincenzo Cirillo e dell’assessore al Turismo Leonardo Costigliola, prenderanno parte al confronto Gea Palumbo, Francesca Diana, Maria Capodanno, Barbara Festa, Sonia Gervasio.

A conclusione della giornata, uno spazio degustazione proporrà Pietra di Centane e Quadrilli a cura delle Donne del Mediterraneo Calmana, accompagnati da limoncello procidano.