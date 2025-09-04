Prosegue Bufala Fest, gli appuntamenti di oggi

- pubblicità -

Dopo l’apertura al pubblico di questa mattina, prosegue all’insegna del gusto, dell’entusiasmo e della conoscenza la nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica, in programma a Napoli, in Piazza Municipio, fino a domenica 7 settembre, ideata e organizzata da Creaeventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e l’integrazione di quest’ultima con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare.

Ricordiamo che l’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito e che sarà possibile accedere tutti i giorni, fino a domenica 7 settembre, dalle ore 12:00 alle ore 24:00.

Di seguito gli appuntamenti in programma durante la seconda giornata di “Bufala Fest – non solo mozzarella”:

Casa Coldiretti

· Ore 12.30: Apertura Casa Coldiretti con laboratori Olio Evo a cura di Aprol.

· Ore 13.00: Minicorso degustativo sui formaggi campani a cura dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi – Onaf Napoli, in abbinamento con vino del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Ischia.

· Ore 16.30: Assemblea Provinciale Coldiretti Giovani di Napoli.

· Ore 20.00: minicorso vini e formaggi con Onaf Napoli e Consorzio tutela dei vini dei Campi Flegrei e Ischia.

Arena del Gusto

I visitatori possono accedere gratuitamente all’Arena del Gusto, l’area curata da Erny Lombardo, Chef e Coordinatore della ricerca dalla natura alla cucina del futuro. Questi gli appuntamenti domani in agenda:

· Ore 17.30: Masterclass sul tema “La Marinaretta di Alessandro Mango: interpretazioni d’autore di pizza fritta”, organizzata in collaborazione con Fritturista di Oleificio Zucchi.

· Ore 19.30: Show Cooking sul tema “Spaghetti al pomodoro, mani, maniere e manie della cucina avanguardista”, organizzato in collaborazione con La Fiammante e a cura dello Chef Giuseppe Daddio, Direttore della Scuola di Cucina Dolce & Salato di Maddaloni (CE).

· Ore 20.45: Show Cooking sul tema “L’oro azzurro dei nostri mari: alici e colatura”, organizzato in collaborazione con FEAMPA Campania, a cura dell’azienda IASA.

· Ore 22.00: Show Cooking sul tema “Dolce è la farina che sa aspettare. La farina come anima fragile e precisa della pasticceria: lievitati, frolle e dolci da forno”, organizzato da Agugiaro & Figna Molini con la farina “Le Sinfonie” e a cura del pastry chef Marco Aliberti della Pasticceria Aliberti di Montoro Superiore, in provincia di Avellino.

Giardino delle Idee

Grazie al supporto dell’Associazione culturale “Giardino delle Idee”, Bufala Fest continua ad essere anche “Conoscenza” prevedendo, in un’area dedicata del villaggio ad accesso gratuito, diversi incontri tematici patrocinati dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana di Napoli.

Questo il talk in programma oggi:

· Ore 19.00: Talk sul tema “Intelligenza Artificiale e gestione della conoscenza, un rapporto cruciale per il futuro dei settori Agroalimentare e Ittico”. Intervengono: Prof. Antonio Pescapè, Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Vincenzo Maio, Account Manager dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.; Roberto Mazzei, Capo Servizio Innovazione AKIS Coldiretti; Daniela Borriello, Responsabile nazionale Coldiretti Pesca. Modera il Giornalista Antonio Savarese, Direttore di Foodmakers.it