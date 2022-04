Prosum, l’amaro di Pompei conquista il doppio premio ai World Liqueur Awards.

Il colore caldo ed ambrato, l’esclusiva ricetta, utilizzando con sapienza una miscela di erbe, rendono Prosum, l’amaro di Pompei, unico nel suo percorso di gusto sensoriale.

Dopo il favorevole riscontro, e successo di pubblico ottenuto a Bologna pochi giorni fa, durante la fiera nazionale “Amaroteca”, che ha visto la partecipazione di 60 espositori, ecco che si aggiunge un prezioso tassello; Prosum si è aggiudicato due prestigiosi riconoscimenti: la conquista del 2° posto ai World Liqueur Awards Silver 2022, per l’apprezzamento del gusto e per il design dell’etichetta.

pompProsum, prende vita nella storica città di Pompei, nel laboratorio dell’azienda Antichi & Nuovi Sapori, una realtà produttiva, che ha lanciato sul mercato un amaro artigianale.

Grande la soddisfazione dell’avv. Lorenzo Dimartino, titolare dell’azienda, che con profonda commozione commenta:” È un riconoscimento che ci lusinga e stimola a proseguire con entusiasmo la nostra strada. Puntare sulla qualità e l’eccellenza, queste sono le nostre prerogative. Ricevere due premi- continua Dimartino – ci ha riempito di gioia, e soprattutto sapere che Prosum, sia stato scelto tra tanti colossi mondiali è un primo grande traguardo raggiunto, una vittoria inaspettata”.

È il primo amaro in assoluto che viene realizzato con il metodo di estrazione a freddo, frutto di uno studio di ricerca dell’Università Federico II di Napoli, facoltà di Chimica, brevettato dal Prof. Naviglio, grazie al quale si è riusciti a mantenere inalterate le proprietà organolettiche delle piante, evitando i processi ossidativi, fino a rendere un prodotto bilanciato, intenso e gradevole al palato.

L’orgoglio e la selezione delle erbe officinali e aromatiche, tra cui spicca il tarassaco, l’aggiunta di oli essenziali naturali, la moderata quantità di zucchero per favorire gli effetti digestivi, e la sua gradazione di 30 gradi, sono un tratto distintivo.

Un impatto avvolgente, il gusto persistente, deciso e profondo, grazie alla complessa varietà dei suoi ingredienti, l’etichetta ricercata e stilizzata che capeggia sulla bottiglia, caratterizzano Prosum, e lo rendono subito riconoscibile. Ogni cena che si rispetti o dopo un pranzo abbondante, nell’immaginario collettivo italiano, l’amaro è il ‘piacere’ alcolico che molti di noi si concedono, e già al primo sorso di Prosum, si comincia sì un viaggio nel tempo che richiama la tradizione, ma con l’inconfondibile identità moderna e innovativa. Un’equazione perfetta, dove sapore e territorio si fondono armoniosamente, un’immersione tra aromi e ricordi da poter gustare ogni giorno, specie in compagnia e, come il brand Pompei Antichi & Nuovi Sapori suggerisce: “Taste the history”, cioè, Assapora la storia!

Sabrina Ciani