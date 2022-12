Prosum protagonista ad Amaroteca venerdì 30 da Cafè do Brasil.

Dopo lo strepitoso successo dello scorso ottobre, torna l’evento Amaroteca promosso dal Cafè do Brasil al Vomero.

Lo storico bar nel cuore del quartiere collinare in Via Luca Giordano 31 a Napoli, venerdi 30 dicembre, a partire dalle ore 19.00, apre le porte alla degustazione del Prosum, l’amaro di Pompei. Siamo in pieno clima festaiolo, un periodo dell’anno davvero magico, in cui protagonista è la convivialità.

Si banchetta tra pranzi e cene in famiglia, per concedersi peccati di gola, piatti gustosi e tradizionali, e concludere le grosse ‘abbuffate’, sorseggiando un amaro. Prosum, l’amaro artigianale creato nel laboratorio di Pompei dall’azienda PompeiAntichi&Nuovi Sapori, è stato selezionato per rappresentare una delle eccellenze campane all’eventoAmaroteca, grazie alla quale si è diffusa la cultura dei liquori a base naturale, pressoCafè do Brasil.

Aroma avvolgente ed equilibrato, Prosum è il primo amaro in assoluto che viene realizzato con il metodo di estrazione a freddo, frutto di uno studio di ricerca dell’Università Federico II di Napoli, nella facoltà di Chimica, e brevettato dal professore Naviglio. Si è riusciti grazie a questo procedimento, a mantenere inalterate le proprietà organolettiche delle piante, evitando i processi ossidativi e ottenere così un prodotto bilanciato, intenso e gradevole al palato.

“Sarà una vera gioia poter condividere con la nostra clientela il lancio di questo prodotto-dichiara Elena Guarracino, Amministratore del Cafè do Brasil -. Il mio personale ringraziamento va a tutto lo staff, che con grande energia e professionalità, ogni giorno accoglie un pubblico sempre più attento e affezionato”.Si è pensato per la degustazione, di abbinare all’amaro sia il dolce che il salato per dare maggiore identità e carattere ad una base alcolica di erbe aromatiche ed officinali tra cui spicca il tarassaco e gli oli essenziali. Sarà la giusta occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e per approfondire la conoscenza dell’amaro del territorio partenopeo. Il Prosum ad oggi, vanta due prestigiosi riconoscimenti: la conquista del 2° posto ai World Liqueur Awards Silver 2022, per l’apprezzamento del gusto e per il design dell’etichetta. Quest’ultima è stata realizzata da Diego Ornato, art director e graphic designer di Dod Studio. L’amaro di Pompei, Prosum è pronto a continuare il percorso di affermazione e crescita anche all’estero.

Sabrina Ciani