Provolone del Monaco Dop, al via il Nerano Tour

Nella giornata mondiale del latte il Provolone del Monaco Dop comincia da protagonista il weekend del gusto a Barolo.

Sarà il castello della località delle Langhe piemontesi ad ospitare l’assaggio del formaggio stagionato più famoso della regione Campania nei giorni 1 e 2 giugno. L’evento è in agenda nell’ambito del ricco programma di eventi del progetto Lost.

L’acronimo LoST (looking for the sustainability of taste in Europe) significa proprio la ricerca di un gusto unico, irripetibile, che porta in sé i valori della sostenibilità. A guidare la degustazione saranno i maestri assaggiatori dell’Onaf.

Per ampliare la conoscenza del prodotto, il Provolone del Monaco Dop e i suoi compagni d’avventura saranno oggetto di degustazione anche nel corso dell’Assemblea nazionale dei maestri assaggiatori in programma sabato 7 giugno nel Castello Cavour di Grinzane, la giusta occasione per estendere la conoscenza del prodotto ad una vasta platea di addetti ai lavori.

“Il progetto Lost non si ferma -spiega il presidente del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop Giosuè De Simone– lungo tutto l’arco del terzo anno del progetto vogliamo fare conoscere il prodotto in tutte le sue declinazioni. Faremo assaggiare il nostro formaggio a tutti gli allievi del corso oltre che ai maestri loro docenti. Visto che ormai ci stiamo avvicinando al periodo estivo inizia anche la stagione ufficiale della Nerano in tutte le sue declinazioni e quale migliore occasione per proporre anche nelle lontane Langhe i sapori della nostra splendida Penisola Sorrentina. Zucchine, Provolone del Monaco Dop e tanta tanta passione”.

Come sempre d’estate il Provolone del Monaco Dop va a braccetto con la Nerano: “Non solo spaghetti, ormai i nostri chef e i nostri pizzaioli non mettono freno alla loro fantasia. Questo piatto ha da tempo varcato i confini di Massalubrense ed ha regalato tante soddisfazioni non solo ai ristoratori ma anche ai produttori di zucchine San Pasquale oltre che ai caseifici associati al nostro Consorzio di Tutela. Siamo pronti a proseguire la promozione del prodotto proponendo un’abbinata che si è rivelata vincente. Nei prossimi giorni riveleremo le prossime tappe del tour dopo quella nelle Langhe” conclude il presidente De Simone.