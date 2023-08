Provolone del Monaco Dop protagonista a Ferragosto: sempre più taglieri e ricette dedicate al formaggio della penisola sorrentina e dei Monti Lattari

Ferragosto dedicato ai turisti del gusto per il Provolone del Monaco Dop. La grande invasione di cittadini italiani e stranieri, che sta prendendo d’assalto le terre dell’area di produzione, hanno fatto crescere la grande voglia di assaporarlo in loco.

Da Castellammare a Massa Lubrense passando per Agerola, nei tredici comuni definiti la “culla” del Provolone del Monaco Dop quasi tutti i punti dedicati alla ristorazione si sono attrezzati per proporre taglieri e ricette che lo vedono protagonista. Gusto impareggiabile nel tagliere degli antipasti, da gustare in assoluto o accompagnato da confetture e composte. Due le ricette che meglio lo raccontano nei primi piatti, l’ormai celeberrima Nerano e l’evergreen Pasta e Patate.

C’è chi fa tappa nell’incantevole baia della frazione di Massa Lubrense solo per poter assaggiare un piatto di spaghetti alla Nerano. Lontani i tempi della disputa: “con il Monaco oppure no”, ormai chi vuole la qualità si accerta della sua presenza fra zucchine ed altri ingredienti.

Non solo Penisola Sorrentina. Anche ristoranti e pizzerie di Napoli e della sua provincia sono stracolmi di topping e ricette che lo vedono protagonista. Nelle pizze rustiche e nei cestini dei pic-nic ferragostani trova la sua giusta collocazione. Abbandonate le antiche vesti che lo vedevano protagonista fra Natale e Pasqua, ormai il Provolone del Monaco Dop è l’attore principale anche delle tavole imbandite estive. Questo grazie anche alle innumerevoli variazioni della Nerano.

Detto degli spaghetti e del turismo della penisola Sorrentina, è facile spostare l’attenzione sui topping delle pizze. Creme, fondute e grattugiate per accompagnare la versione che meglio si addice ai maestri dell’arte bianca. Non mancano le frittatine di pasta. Dopo le versioni semplici o con genovese e dintorni si è passati alla versione che vede protagoniste le zucchine ed ovviamente il formaggio che ad esse meglio si abbina.

Un Ferragosto da protagonista della tavola e poi a spicchi nel trolley dei turisti che ne vogliono portare un pezzo nelle loro terre lontane. Il turismo diventa sempre più un fatto per appassionati delle bontà locali ed il Provolone del Monaco c’è.