“Qui dove il mare luccica…” Hotel Corallo, una meravigliosa reggia a picco sul mare della costiera sorrentina.

di Sara Esposito

Camminando per le strade senza tempo di Sant’Agnello – Sorrento, potreste avere la fortuna di scorgere uno scorcio con una vista spettacolare, quella dell’Hotel Corallo. Sembra quasi che Lucio Dalla ispirato dalla bellezza indicibile del luogo abbia scritto proprio qui la sua celebre Caruso…

La Storia

L’Hotel Corallo è un hotel 4 stelle a picco sul mare, ricco di storia a pochi passi dal centro di Sorrento, con varie terrazze panoramiche dalla magnifica vista sul Golfo di Napoli, Vesuvio e Penisola Sorrentina.

C’erano una volta i resti di una villa romana di cui tutt’oggi possiamo ammirare l’opus reticulatum: i romani sapevano scegliere molto bene i luoghi splendidi in cui costruire le loro dimore e ville…

Elegante casa patrizia, nel 1910 divenne “Albergo Cappuccini”, punto d’incontro di intellettuali ed artisti, come il grande Luigi Pirandello che vi soggiornò negli anni “30. Con l’avvento del fascismo si trasforma in Rex, richiamando la potenza di Roma, ma si cerca un nome d’effetto (quando ancora non c’era il web infatti, gli alberghi erano posizionati per la ricerca in ordine alfabetico e arrivare alla R risultava essere problematico) e diventa finalmente Corallo quando Alfonso Fiorentino (proprietà) ripercorrendo la via dei ricordi con un caro amico d’infanzia, richiama alla memoria che da bambini il fondale del mare, su cui si staglia maestosamente la struttura, era ancora ricco di coralli appunto… La struttura prende così definitivamente il nome di HOTEL CORALLO: un nome che rende perfettamente l’idea di qualcosa di raro e prezioso…

L’hotel riapre al pubblico nel luglio del 1983, con un volto completamente nuovo a seguito di 12 anni di ristrutturazioni: la storia incontra la contemporaneità ad ogni angolo, si possono scorgere infatti ancora ringhiere in ferro battuto di oltre 100 anni fa accanto a chicche di design moderno.

La proprietà ha voluto fare un grande investimento sulla qualità riprendendo nuovamente a ristrutturare nel 2009 in anni non particolarmente propizi; e sulle risorse umane: la cura del cliente, i check in accurati mostrano una grande attenzione in tal senso e i feedback ricevuti sono sempre spunto per analizzare e rendere ancor più eccellente se possibile, la struttura.

Le normative anti-covid e i protocolli sono rigorosamente applicati e rispettati per garantire a staff e ospiti serenità e sicurezza. Sono i piccoli dettagli a fare la differenza anche in questa situazione anomala.

La famiglia Fiorentino ha da sempre voluto creare un’atmosfera calda e familiare: la hall è infatti un vero e proprio salotto di casa con riviste, libri d’arte, persino una dama e comodi divani e poltrone che invitano a rilassarsi completamente dinanzi a un panorama mozzafiato.

Le Camere

Le 53 camere dell’Hotel non sono mai solo numeri di camere, ma coincidono con il Sig. e la Sig.ra Xx: un’accoglienza calda ed elegante dove il distacco non è contemplato e che fa sentire l’ospite veramente a casa.

Il richiamo al Corallo è ovunque grazie soprattutto al tocco femminile, l’Avvocato Fiorentino infatti sostiene:

“mio padre e mio nonno hanno tirato su il Corallo ma mia moglie lo ha reso grande…”

Grazie alla sua particolare struttura, l’Hotel Corallo è in grado di offrire una varietà di camere tutte diverse tra loro, rinnovate nuovamente nel 2013 e oggetto di costante upgrade per volontà della proprietà sempre orientata a raggiungere se possibile maggiore eccellenza.

Le camere dotate di ogno comfort, classificate in 6 diverse categorie Standard (finestra con vista interna), Classic (finestra vista mare frontale o laterale), Superior e Deluxe (balcone con vista mare frontale), Executive e Suite (terrazza panoramica vista mare) a seconda dei servizi offerti, includono raffinati arredi realizzati da Artigiani Sorrentini, tendaggi personalizzati e bagni con maioliche di Vietri e sono quasi tutte dotate di finestra, balcone o terrazza con lettini prendisole con vista sul Golfo di Napoli.

La Suite

Se decideste ad esempio di prenotare la Suite dell’Hotel sareste accolti con una gentile lettera personalizzata, drink di benvenuto e una tagliata di frutta fresca che mostrano immediatamente la grande attenzione e cura del cliente. Una volta varcata la soglia vi trovereste dinanzi a una vera e propria gioia per gli occhi… Luminosa, romantica, spaziosa e confortevole, la suite è composta da salottino e camera da letto per un totale di 60 mq circa; dispone di 2 balconi e terrazza di 20 mq con lettini prendisole con vista mare mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Entrati in camera scorgerete subito i colori del mare grazie a uno dei vari balconi a all’ampia terrazza con divano, lettini e tavolo per due in cui potersi rilassare e godere del vento tra i capelli e del panorama mozzafiato, che si alternano al color corallo richiamo costante in tutto l’hotel sia nei colori che nelle rifiniture e nei tanti dettagli; creando un contrasto e un ambiente unico. La zona salottino permette di rilassarsi comodamente grazie ai due nuovi divani e talvolta anche sorseggiando una tisana calda se il tempo dovesse ingrigirsi, grazie al comodo bollitore presente in camera…

Il bagno, in marmo con maioliche di Vietri, dotato di vasca idromassaggio vista mare e linea cortesia particolarmente curata è un invito al relax e al coccolarsi lasciandosi dietro lavoro e pensieri di sorta. Su richiesta, se si è in compagnia della propria dolce metà è possibile organizzare cene a lume di candela sulla terrazza privata della camera.

Il letto matrimoniale dà inoltre la possibilità all’ospite di poter scegliere tra un materasso più soffice e uno più rigido semplicemente modificandone il verso, per un sonno perfetto (possibilità presente in tutte le camere…) e i quadri una new entry, sono dipinti da una pittrice che li realizza a mano anche per le altre camere ispirandosi all’arredo e ai colori presenti. Un lavoro totalmente artigianale in tutte le 53 camere dell’Hotel.

Tutto è pensato per soddisfare il cliente sotto ogni aspetto: l’Hotel Corallo Sorrento dispone di molteplici servizi per garantire il massimo del relax durante il soggiorno e soprattutto uno staff selezionato e professionale, pronto a soddisfare i desideri anche degli ospiti più esigenti, sapientemente diretto dal Direttore Antonello Assante ambasciatore in tutto e per tutto, grazie alla sua naturale gentilezza e affabilità, della filosofia della Famiglia Fiorentino che possiede da sempre un profondo culto dell’ospitalità e ne fa un vero e proprio stile di vita .

Le mattonelle realizzate a mano anche nei bagni e il richiamo ovunque al corallo “chicche” a cura della Sig.ra Fiorentino, inizialmente osteggiate dagli architetti, risultano un’idea vincente e permettono di ricordare con chiarezza la struttura anche una volta lasciata, anche se sarebbe praticamente impossibile dimenticarla una volta aver soggiornato qui.

Ci si sveglia in un piacevole silenzio con il mare negli occhi, il “rumore” delle onde e il calore del sole sul viso… All’Hotel Corallo la Colazione è servita in una delle splendide terrazze: un buffet strepitoso su tre tavoli che richiamano ancora una volta il corallo, dove è possibile gustare pasticceria di alta qualità a cura dell’hotel, dalle torte alle crostate, dai cornetti ai panini fino e alla parte salata…tutto è rigorosamente “Made in Hotel Corallo” e delizia il palato al cospetto di una vista assolutamente magnifica.

Oltre alla location meravigliosa tra arredi, camere con terrazze sul mare, il tocco personale è presente ovunque, come in ognuna delle camere: dalla tappezzeria alle riggiole napoletane che spiccano in tutta la struttura, dal cancello con il ramo di corallo al dettaglio delle luci con colori diversi che si accendono a ridosso del tramonto illuminando le ringhiere in cui sono “intagliati” quasi come sculture rami di corallo…

Dal 1° piano completamente rifatto al corridoio del 3° piano, ristretto per creare nicchie ed archi che ospitano pezzi unici tra antico e moderno presenti anche nelle camere del primo piano dalla 120 alla 125 tutte di colori diversi; per terminare 3-4 anni fa con una delle ultime innovazioni nonché scommessa: la realizzazione delle “camere blu” un colore mai presente in precedenza, ispirate a Santorini, Atene e alla Grecia che richiamano le origini dell’Avvocato Fiorentino.

Aldilà della cultura dell’accoglienza l’Hotel tiene moltissimo anche alla trasparenza, infatti sul sito web le informazioni e le descrizioni sono dettagliate e chiare in ogni aspetto per non creare false aspettative, nonostante la realtà della struttura vada ben oltre ogni auspicio.

Ristorante ed Eventi

L’hotel propone anche un’offerta gastronomica di gran qualità basata su prodotti Bio e a Chilometro zero, grazie allo splendido Ristorante Corallo dotato di comodo QR Code e di una location spettacolare vista mare in cui poter cenare sotto le stelle o organizzare un evento, quest’anno con un massimo di 150 persone (sulla base delle normative vigenti) per permettere agli ospiti di godere ancor di più della location in serenità e sicurezza.

L’Hotel Corallo è infatti perfetto per eventi di livello, la struttura per scelta ospita un unico evento al giorno: lo staff guidato dal responsabile banqueting Michele Maresca, si dedica totalmente al cliente dandogli l’esclusiva e prediligendo qualità e classe.

Sede del Milan Club Penisola Sorrentina l’hotel ha ospitato svariati eventi come il compleanno a sorpresa di Gianni Rivera, il matrimonio di una delle figlie dello scrittore Michele Prisco e numerosissime celebrities tra cui Carla fracci, Peppe Barra, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Maestro Marcello D’orta scrittore del famoso libro Io speriamo che me la cavo, Somma, Fausto Leali, Peppino di Capri, Ron, Bianca Guaccero, Michele Zarrillo, Isa Danieli la Reginella nella serie televisiva Capri, Gattuso, Boban, il giornalista Antonio Ghirelli e tanti altri…

La maggiore clientela dell’hotel appartiene alla fascia medio alta soprattutto americani, nel 2019 infatti la stagione si è chiusa con il 93% di occupazione media, di cui 70% americani e inglesi e solo 5% italiani. Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria ci si è decisamente spostati come provenienza, sul mercato principalmente nostrano di cui solitamente la struttura curiosamente (data la bellezza del posto) non usufruisce.

Fino al 2015 circa l’hotel lavorava soprattutto con il settore gruppi in particolare canadesi americani e inglesi che si trattenevano per poche notti. L’occasione per affacciarsi al mercato individuale si crea nel 2016, quando la proprietà decide nuovamente di dare il via a un ulteriore rinnovamento totale delle camere e della hall avvalendosi di uno dei migliori architetti della zona specializzato in hotellerie.

Area Pool

Altra novità di questo restyling è la realizzazione di un’elegante piscina fronte mare nell’area dove attualmente si trova anche lo splendido Ristorante Corallo…su una delle terrazze a picco sul mare si erge infatti la splendida Jacuzzi “infinity”, una meravigliosa vasca idromassaggio perfetta per momenti di puro relax in cui potersi rilassare baciati dal sole sui lettini, sorseggiando un delizioso drink e gustando uno degli snack dello Chef.

Durante la sera, un emozionante gioco di luci di led subacquei renderà l’atmosfera ancora più suggestiva e il magnifico tramonto sul golfo di Napoli con un panorama mozzafiato farà da cornice ad aperitivi e cene indimenticabili. Un’altra splendida area all’aperto adiacente all’area pool è quella (chiamata a seguito del totale rinnovamento) Colonne Capresi in cui è possibile gustare pranzi di livello vista mare.

Altri Servizi

L’Hotel Corallo Sorrento dispone inoltre di spaziose terrazze solarium, american bar, sala meeting Corallo (capienza 150 persone ), parcheggio privato videosorvegliato, internet point, internet WI FI, reception 24 ore e servizio navetta per il centro di Sorrento.

Una location assolutamente magica…un mix esclusivo fra passato e presente che la recente ristrutturazione ha ulteriormente esaltato rendendo l’hotel ancor di più, una splendida cornice per una vacanza perfetta.

Si viene letteralmente rapiti da questo luogo, dallo staff e dall’atmosfera e si respira un’energia unica e inspiegabile che porta a non voler mai andar via…

Una vista a picco sul mare che lascia senza fiato, i tramonti a bordo piscina, i profumi, le cene al chiaro di luna con piatti di gran qualità composti da ingredienti a chilometro zero e il personale gentilissimo e affabile che fa sentire a casa: una casa che è decisamente una reggia.

Si sa un risveglio vista mare è un sogno che diventa realtà, c’è soltanto da impostare il countdown per ritornare…

Video a cura di Loris Monzani:

Sito Web: www.hotelcorallosorrento.com/it/