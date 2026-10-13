Radici che creano futuro, venerdì 16 al Parco del Fusaro

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Bacoli celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO 2026 con “Radici che creano futuro”, un appuntamento dedicato al rapporto tra territorio, alimentazione e comunità.

L’iniziativa si terrà venerdì 16 ottobre alla Sala Ostrichina, nel Parco Borbonico del Fusaro, e riunirà istituzioni, produttori, scuola e associazioni per riflettere sul valore del cibo e sul suo ruolo nella salute, nell’educazione e nell’inclusione sociale.

Piccolo Mercato del Gusto

Dalle 9:00 alle 13:00 si svolgerà il Piccolo Mercato del Gusto, a cura di Slow Food Campi Flegrei.

I visitatori potranno incontrare i produttori, conoscere, assaggiare e acquistare le produzioni locali del Paniere Flegreo, partecipando a degustazioni e laboratori del gusto.

Saranno presenti anche l’Istituto “Giovanni Falcone” e la Cooperativa Proodos. Il mercato offrirà l’occasione di scoprire le persone e il lavoro che stanno dietro ai prodotti del territorio, avvicinando cittadini e comunità agricola.

Il convegno

Alle 11:00, nella Sala Ostrichina, si terrà il convegno “Radici che creano futuro”, presieduto dalla presidente di Slow Food Campania, Patrizia Spigno. Il confronto affronterà i legami tra cibo, salute, scuola e inclusione, con l’obiettivo di mettere in dialogo esperienze diverse e valorizzare il contributo delle realtà coinvolte.

Interverranno il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione; Patrizia Spigno, presidente di Slow Food Campania; Cosimo Orlacchio, presidente di Slow Food Campi Flegrei; il prof. Domenico Bortone, Docente e Supporter al Coordinamento dell’Azienda Agraria di Licola dell’IS “Giovanni Falcone”; Rosanna Dottorini, Psicopedagogista e Referente area disabilità della Cooperativa Proodos; Serena Morra, Biologa nutrizionista; Luisa Gallo, Presidente associazione Io Diana; l’Avv. Salvatore Parascandola, amministratore del Centro Ittico Campano. A moderare il tavolo sarà Adele Munaretto, divulgatrice enogastronomica.

Nel contesto della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2026, l’appuntamento invita a guardare al cibo come parte della vita collettiva: una risorsa da conoscere e tutelare, ma anche un’occasione di relazione, partecipazione e crescita. Il dialogo tra istituzioni, scuola, produttori e associazioni porterà al centro le radici agricole e culturali dei Campi Flegrei e il loro contributo alla costruzione del futuro della comunità.